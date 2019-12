El capital dels grans bancs espanyols excedeix ja els mínims del BCE

El conjunt dels grans bancs espanyols compleix ja amb les exigències de mínims prudencials de capital del Banc Central Europeu (BCE) per a l'exercici 2020. De fet, els bancs espanyols presenten excessos en tots els casos respecte als requeriments que s'han comunicat en les darreres setmanes a cada entitat després del procés de revisió i avaluació supervisora.

Entre els cinc bancs més grans, la ràtio de capital CET 1 «fully loaded» de Bankia va ser del 12,95%, 370 punts per sobre del 9,25% que li exigeix el BCE per al 2019. Per la seva banda, la ràtio de Caixabank excedeix en 292 punts bàsics el requeriment del 8,78%, en situar-se al setembre en el 11,7%. Quant al BBVA, el BCE li exigeix una ràtio per al 2020 del 9,27%, que al setembre ja havia excedit en 229 punts bàsics, situant-se en un 11,56%. Sabadell comptava al tancament del tercer trimestre amb una ràtio del 11,4% (11,8% tenint en compte l'impacte d'operacions com les vendes d'actius improductius o de Solvia). El BCE li ha exigit mantenir un 9,63% a l'exercici 2020, per la qual cosa l'excés és de 177 punts. Finalment, Banco Santander va tancar setembre amb una ràtio del 11,3% superant en 160 punts bàsics el requeriment del 9,7% que el Banc Central europeu ha decidit exigir-li per a l'any vinent.

Per tant, les entitats bancàries no tindran limitacions a l'hora de repartir el dividend, pagar bonus als seus directius o els cupons dels bonus convertibles.