La crisi porcina a la Xina continua fent batent rècords a les exportacions gironines

Les comarques gironines segueixen creixent en exportacions i durant el mes d'octubre es van arribar a ingressar 567,6 milions d'euros per a productes venuts a l'estranger. Això suposa un 22,6% més que l'any anterior. Per altra banda, també creix l'acumulat en tot el 2019 i entre el gener i l'octubre s'han exportat productes per un valor de 4.770,9 milions, un 8,3% més que durant els mateixos mesos de 2018.

Part d'aquest augment es deu a les exportacions de carn, que són el producte que més es ven a l'exterior en tota la demarcació. Concretament, durant l'octubre va representar un 33,8% de tota la facturació exportadora. Per altra banda, la Xina ja s'ha convertit en el segon país que més compra a les empreses gironines.

Les exportacions de les empreses gironines segueixen augmentant i durant el mes d'octubre es van vendre productes per un valor de 567,6 milions d'euros, un 22,6% més que el mateix mes del 2018. Aquesta bona xifra comporta un augment, també, en l'acumulat de tot el 2019. Entre el gener i l'octubre s'han exportat 4.770,9 milions d'euros, segons indica l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Aquesta xifra suposa un 8,3% més que els deu primers mesos de 2018.

Per sectors, la indústria agroalimentària segueix aportant el gruix d'exportacions a la demarcació amb 276,8 milions d'euros. Aquest sector representa un 48,8% de tot el que s'exporta a la província i ha crescut un 40,3 en relació amb l'any passat.

Dins d'aquest àmbit, les càrnies s'emporten la palma en un mes en què la crisi de pesta porcina a la Xina ha afavorit les vendes internacionals gironines. De fet, les càrnies han facturat 192,06 milions, fet que representa un 33,8% de tot el que van ingressar les empreses gironines en vendes a l'estranger.

En segona posició destaca el sector de productes químics, que aquest octubre ha crescut un 27,7% respecte l'octubre de 2018 i ha suposat una facturació de 88,7 milions.

La crisi porcina ha propiciat que la Xina s'hagi convertit el segon país on les empreses gironines hi exporten més. En total, les fàbriques de la demarcació han facturat 75,05 milions provinents del gegant asiàtic, superant Itàlia i Alemanya.

França, el mercat principal

De tota manera, França es manté com a principal potència exportadora amb 126,25 milions d'euros ingressats durant l'octubre. La Unió Europea (UE) segueix essent el principal mercat dels productes gironins. Dins dels deu països amb més exportacions, set són europeus. A banda de França, hi ha Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit, Polònia i els Països Baixos. El Japó i els Estats Units (vuitena i novena posició) completen la llista.

Més exportacions que importacions

El mes d'octubre torna a deixar una balança comercial positiva, ja que el nombre de vendes a l'estranger ha superat les importacions. Les compres a l'estranger han suposat una despesa de 260,5 milions, un 2% menys que el mateix període de l'any passat.