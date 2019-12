Agricultura fomenta la pesca sostenible

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha convocat ajuts de sis milions d'euros per fomentar una pesca i aqüicultura sostenibles i comercialitzar els productes pesquers. Els ajuts pertanyen al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya. L'import dels ajuts ascendeix a tres milions d'euros, ampliables a tres milions més. Es preveu que serveixin per dinamitzar més d'un centenar de projectes del sector i contribueixin a generar una inversió de dotze milions d'euros.

El Fons Europeu Marítim i de Pesca és el fons de finançament de les polítiques marítimes i de pesca de la Unió Europea per al període 2014-2020. El Programa Operatiu, pressupostat en 50,3 milions d'euros, té com a objectiu principal fomentar una pesca i una aqüicultura competitives, mediambientalment sostenibles, econòmicament viables, i socialment responsables. També té com a finalitat impulsar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i de la Política Marítima Integrada (PMI), donant suport a un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones pesqueres i aqüícoles, sense oblidar l'ocupació, la innovació i la competitivitat en els sectors marítims i les regions costaneres.