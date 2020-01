Una empresa gironina crea una eina per complir la normativa del control horari

L'obligació per part de les empreses de tenir un registre de l'horari que realitzen els seus treballadors és una de les principals novetats en matèria laboral i està en vigor des del mes de maig. El registre obligatori de jornada suposa que les empreses han de tenir un control efectiu del nombre d'hores que realitzen els seus empleats, i Clockio ho fa possible. Es tracta d'una eina que permet complir amb el control horari i la gestió dels treballadors d'una empresa, sigui del tamany que sigui. L'eina és un producte creat per Alterego Web, una empresa gironina especialitzada en el desenvolupament de solucions per a societats.

Clockio va néixer fa dos anys com a eina interna de l'empresa. El director de l'empresa, Albert Alemany, explica que «teníem un treballador a temps parcial i com que ell havia de fitxar, vam desenvolupar un software de gestió interna i per no crear desigualtats tots els treballadors van començar a marcar les hores d'entrada i de sortida, fins que un dia, quan va entrar en vigor la llei de control horari, un client ens va preguntar com ho fèiem i vam creure que era una oportunitat de producte». La societat té ara més de 50 clients, bàsicament d'empreses de les comarques gironines. El producte que ofereixen està adaptat en preu i serveis al que volen les empreses.



El funcionament és molt senzill. Hi ha diferents tarifes depenent del número de treballadors de l'empresa. Fins i tot n'hi ha una de gratuïta per a organitzacions de menys de tres treballadors. Permet tenir el control horari dels enpleats, fitxes individuals per a cada treballador amb els seus dies de vacances, calendari i horaris i ofereix totes les facilitats per realitzar les sol·licituds de vacances i el control de la seva acceptació i analitzar la productivitat dels treballadors i equip, per hores o per projectes. Alemany afegeix que «permetem que el treballador pugui registrar una entrada o sortida de diferents formes: via web, a través de l'app, via codis, sistema NFC (targetes contactless) i també a través d'un aparell a l'entrada de l'empresa per tal que l'empleat pugui fitxar amb el mòbil».



Una de les particularitats de Clockio és que funciona a través de la tecnologia «blockchain», és a dir, la informació funciona en blocs, s'encadenen i no es poden modificar mai les dades. «Podem certificar d'aquesta manera que el fitxatge no s'ha modificat. Es pot ensenyar tota la trascebilitat dels fitxages. La idea va en aquest sentit, que les dades siguin immutables», afegeix.

Els preus de Clockio varien depenent del tamany de l'empresa. Hi ha l'opció gratuïta, de fins a tres treballadors (permet controlar la presència i tenir-ne un registre), la tarifa Business, de 25 euros al mes, per a empreses de fins a 25 persones (permet les funcions bàsiques de registre així com també gestionar les vacances, suport per correu electrònic...), i la tarifa Enterprise, per empreses de més de 25 treballadors, a un preu d'un euro al dia per usuari i amb les mateixes funcions que la tarifa Business.



Una de les prioritats d'Alterego Web i de Clockio és l'aposta pel català a tot el programari que utilitzen. «La nostra filosofia és apostar pel català com a primera llengua. Primer dissenyem en català i després fem les traduccions al castellà o a l'anglès». Precisament Clockio va rebre fa uns mesos el premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comuinicació a les TIC, com a reconeixement a la gestió del multilingüisme, al tractament de la llengua i la comunicació i la projecció del català en el sector. L'empresa té una plantilla de 15 treballadors i té seus a Girona i a Màlaga.