Giropes compra Básculas Romero per consolidar-se en el mercat espanyol

Giropes, empresa líder en pesatge industrial amb seu a Vilamalla, ha fet un pas molt important per a la consolidació del mercat espanyol amb la compra de Básculas Romero. Aquesta empresa, situada a Madridejos (Toledo), fa més de 25 anys que és una de les societats més importants del sector a la zona de Madrid i Castella-la Manxa. Té una àmplia experiència en la fabricació, muntatge, calibració i reparació de tot tipus de bàscules i sistemes de pesatge industrial (per camions, olives o bestiar) amb més de 4.000 m2 d'instal·lacions. Un dels objectius de Giropes amb l'adquisició és el de proporcionar un servei més proper i directe per a instal·lacions a la zona central d'Espanya.

Amb les dues seus, Giropes podrà donar un millor servei logístic als seus distribuïdors i clients del centre i sud d'Espanya. Giropes SL s'ha caracteritzat aquest últims 10 anys per una filosofia de promocionar el desenvolupament i investigació ampliant les seves línies de negoci. L'empresa, dedicada al disseny i producció de dispositius electrònics i software, va fer un primer pas fa 4 anys per ampliar el ventall de productes i poder donar una solució integral a les automatitzacions de bàscules de camions.

Aquest any, Giropes s'ha començat a introduir en els sistemes integrats de producció. Amb la compra de Básculas Romero i la incorporació de tot l'equip de què disposa ja l'empresa s'espera poder ampliar aquesta i altres línies de negoci. La marca Básculas Romero estarà integrada a Giropes i li donarà visibilitat i es nodrirà de les sinèrgies que s'han desenvolupat aquests últims anys pel que fa a organització, producció, comunicació i xarxa de vendes. El principal objectiu serà ara posar en pràctica el pla de millores i integració perquè els clients es beneficiïn d'aquest moviment de manera significativa.



Projectes ambiciosos

Un dels projectes més importants que ha desenvolupat Giropes aquest any ha estat la instal·lació de 23 bàscules de camions al port de Ghana. El projecte, de 900.000 euros, es va establir a finals del 2018 i aquest any s'ha fet realitat. Cada bàscula té una capacitat de 100 tones. Aquest projecte ha estat el més gran que ha fet Giropes fins al moment. El nou port de contenidors de Ghana, operat per Meridian Port Services Limited (MPS), és la principal terminal de mercaderies de l'oest i centre d'Àfrica. A part d'aquesta fita, l'empresa de Vilamalla n'ha aconseguit d'altres. Aquestes li han permès aconseguir una projecció internacional molt destacable gràcies a la seva tasca com a agent proveïdor en instal·lacions d'aquestes característiques. L'equipament de Giropes és present a la terminal del port de Barcelona i a altres ports d'Espanya com a Sagunt, Sevilla, Motril, Ferrol, Bilbao o València. La seva incursió en la instal·lació de bàscules de camions també es fa visible al port de Salalah d'Oman, al de Tànger Med, al de Bangladesh, de Casablanca i el de Brazzaville, al riu Congo.

Giropes també ha realitzat les automatitzacions de la petrolera de Kuwait.



En constant creixement

L'empresa gironina ha tancat l'any 2019 amb una facturació de 14,5 milions d'euros, dos milions més que el 2018. El volum d'exportacions ha suposat el 55% de la facturació, amb vendes a més de 55 països, entre els quals destaquen Espanya, França, Portugal, Bèlgica, Alemanya, Marroc i Itàlia. Per arribar a tots aquests mercats disposen d'un equip comercial a la península de set comercials residents a diferents punts del territori. El seu creixement s'ha fet efectiu també amb l'ampliació de l'equip humà, que ja sobrepassa els 140 treballadors; i en les instal·lacions, que tenen una superfície de 8.000 metres quadrats.