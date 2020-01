Els aparelladors critiquen el pla urbanístic de la Costa Brava: «No ha arreglat res»

El nou pla urbanístic de la Costa Brava aprovat el desembre passat no ha deixat tothom satisfet. Ahir el president del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, Miquel Vendrell, va criticar que la normativa per la qual es frena la construcció de 15.000 habitatges al litoral gironí «no ha arreglat pràcticament res». El màxim representant d'aquest gremi a les comarques gironines va argumentar que aquest pla que regula la pressió urbanística a la costa «ha evidenciat les mancances del territori, però la percepció és que lluny d'aclarir què s'ha de fer, ha provocat un desencert i un descontentament general».

Vendrell va detallar que el pla ha suposat que es tirin enrere moltes inversions previstes, i moltes expectatives de negoci que s'han vist perjudicades sense que hi hagi un retorn.En aquest sentit, va assenyalar que l'ideal és que les administracions haurien de resoldre aquest problema. El president del Col·legi va anunciar que actualment estan estudiant detalladament els casos per poder presentar al·legacions, un fet que espera que pugui resoldre part del problema: «Tinc l'esperança que les al·legacions sabran donar una resposta».

El gener passat, Vendrell ja va criticar la moratòria anunciada per Urbanisme per replantejar les urbanitzacions projectades a la Costa Brava afirmant que la decisió «no s'entén» quan són urbanitzacions previstes i permeses per planejaments aprovats per la mateixa comissió i tenint en compte que algunes d'aquestes van fer les tramitacions oportunes i tenen les llicències necessàries per desenvolupar els projectes. «Només ho entenc des de l'àmbit de període preelectoral», va concloure llavors Vendrell.



Més de 15.000 habitatges aturats

Finalment, la Comissió d'Urbanisme va tirar endavant la moratòria en una sessió extraordinària celebrada el desembre passat. El pla inclou el fre de la construcció de més de 15.000 nous habitatges, gairebé la meitat dels que estaven previstos, i revisa 202 sòls on fins ara es podia construir i que estan situats en 17 municipis de la Costa Brava: Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Blanes. La resta de municipis que contempla el pla i que ja estan adaptats a la normativa -Palamós, Palafrugell, Platja d'Aro, Calonge i Castelló d'Empúries-, en cas de construir-s'hi habitatges aïllats, s'hauran d'adaptar a les mesures de millora d'integració paisatgística previstes, que són d'obligat compliment.



Factors de decreixement

Per la institució col·legial, el pla urbanístic de la Costa Brava és un dels factors principals pels quals preveuen que baixarà el nombre de vivendes acabades. En un estudi presentat ahir en roda de premsa, el Col·legi va augurar un 2020 amb uns 1.700 habitatges finalitzats (entre obra nova i restauració), una xifra lleugerament inferior a la registrada durant el 2019 que confirma la tendència general a la baixa des de la crisi econòmica. A banda del pla urbanístic del litoral, els aparelladors també van enumerar com a factor d'alentiment de la construcció la modificació de la llei hipotecària, que restringeix l'accés al credit.