El grup Sercotel gestionarà l'històric hotel President del centre de Figueres

Sercotel Hotel Group passarà a gestionar l'històric hotel President del centre de Figueres, un dels més emblemàtics de la ciutat, situat a l'avinguda Salvador Dalí. La cadena hotelera catalana ha aconseguit el règim d'explotació de l'establiment, que compta amb 77 habitacions. Fins ara l'hotel estava gestionat pel Grup Cap Roig, actualment Brava Hoteles de Platja d'Aro, propietaris d'altres establiments de la província com els hotels Eden Roc, Cap Roig i Montjoi de Sant Feliu de Guíxols.

L'hotel President va obrir les portes per primera vegada l'any 1963. Considerat de luxe en aquella època (era un dels pocs establiments de tres estrelles de Figueres), va inciar les seves operacions amb una celebració multitudinària on van assistir diverses autoritats, com el governador civil i els alcaldes de Girona i Figueres d'aquella època.

L'any 2013 la família Duran (els seus propietaris, reconeguda família de Figueres dedicada a l'hostaleria), va posar l'establiment a la venda i posteriorment va ser comprat pel Grup Cap Roig, que va iniciar una sèrie de reformes per elevar-ne la categoria. En aquella ocasió fonts municipals van explicar que es tractava sobretot de «modernitzar-lo mantenint la mateixa estructura però adaptant-ho a la normativa», així com també mantenir el nom d'habitacions i millorar-ne l'accessibilitat. L'agost del 2015 el president va tornar a obrir, sota la direcció del Grup Cap Roig, amb quatre estrelles, una categoria que ha mantingut fins a l'actualitat.

Sercotel va informar ahir en un comunicat que l'hotel comptarà amb tots els serveis com wifi gratuït, la possibilitat de reservar plaça de garatge, servei de bugaderia, recepció 24 hores, esmorzar bufet, restaurant i cafeteria. A més, totes les instal·lacions estan adaptades per a persones amb diversitat funcional. Sercotel Hotel Group és una de les cadenes de referència a Espanya, dedicada a l'operació hotelera i a la construcció de marca internacional. El grup distribueix un total 149 hotels a Espanya, Andorra, Portugal, Itàlia, Colòmbia, Equador, Panamà i Mèxic.