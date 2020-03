Som Energia capta 4,75 milions en aportacions voluntàries en 24 hores

En només un dia, Som Energia ha aconseguit 4.750.000 euros en forma d'aportacions voluntàries al capital social. L'emissió es va obrir dimecres passat, informa la cooperativa amb seu a Girona i, en menys d'una hora, va arribar al milió d'euros. Abans de 24 hores, 1.529 persones, sòcies de Som Energia, ja havien fet les aportacions necessàries per assolir la xifra marcada. Gairebé la meitat de les aportacions han sigut de 5.000 euros, la quantitat màxima que es podia aportar durant la primera setmana, per tal de facilitar l'accés a un major nombre de persones. No ha sigut necessari, doncs, obrir la segona fase, on el límit era de 100.000 euros per persona.

És la quarta vegada que Som Energia utilitza aquesta eina per tirar endavant la cooperativa i els seus projectes de generació renovable. En aquest cas, les aportacions serviran per reforçar l'activitat cooperativa i impulsar la construcció d'una nova planta solar a Llanillos (Granada), que tindrà una producció estimada de 7 GWh/any, equivalent a les necessitats d'energia d'unes 2.800 famílies, expliquen des de la cooperativa, que preveu fer la propera emissió de capital social voluntari es faci a l'estiu.

Una altra manera de participar econòmicament en la cooperativa és a través del Generation kWh, que està permanentment obert. La planta fotovoltaica de La Serra, a Anglesola (Lleida), és el tercer projecte que s'impulsa d'aquesta manera.

El Generation kWh és un model basat en el retorn energètic en lloc del retorn financer. Cada persona decideix, en funció del seu ús elèctric, la quantitat de diners que vol aportar-hi, i amb les aportacions recollides, s'impulsen els nous projectes renovables.

També és possible col·laborar amb aportacions econòmiques a altres organitzacions de l'Economia Social i Solidària, com Coop57, Som Mobilitat, AlternaCoop, Ecotxe? moltes d'elles es poden trobar a través de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) o la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). Es dona la coincidència que, el mateix dia que es va assolir l'objectiu d'aportacions voluntàries, la cooperativa d'energia verda va arribar a les 65.000 persones sòcies.