Els experts preveuen una situació caòtica d'aquí a 25 anys si no s'edifiquen habitatges protegits

Experts del sector immobiliari i de l'Administració van coincidir a assenyalar que si no es construeixen en els propers 25 anys a Espanya habitatges protegits en massa amb preus regulats, tant per a la venda com per al lloguer, es podria arribar a una situació caòtica, amb una elevada població marginal. L'exministra entre 2008 i 2010 i actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, va explicar que si no s'implementa una política d'habitatge social massiva, d'aquí a 25 anys «tindrem una societat exclosa, dramàtica i en la llei de la selva».

Corredor va destacar en una jornada sobre l'accés a l'habitatge a Espanya, organitzada per la Fundació Alternatives, que la propera generació «tindrà una societat inhabitable» si no s'assumeix el «canvi radical» en el sector i en els usos de la societat.

El secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas Parrón, va reiterar que el Govern limitarà els preus dels lloguers a les ciutats on «s'han disparat», però només fins que es desenvolupin completament els plans sobre habitatge públic.

El doctor en Ciències Econòmiques Julio Rodríguez va assenyalar que el «principal responsable» de l'auge de preus del lloguer a Espanya és l'eliminació progressiva dels antics habitatges de protecció oficial i la seva escassa reposició. Segons els seus números, des de l'any 1960 fins al moment actual els 7 milions d'habitatges protegits pràcticament «s'han esvaït».