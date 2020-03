Govern i PSC xoquen per l'import disponible després d'elevar el sostre de despesa

El Govern i el PSC discrepen sobre l'import extra que podrà gastar Catalunya gràcies a l'increment del 0,2% de sostre de despesa: la conselleria d'Economia que lidera Pere Aragonès diu que hi ha 72 milions disponibles, mentre que el PSC eleva la quantitat a 270, afirmen, usant dades del Ministeri d'Hisenda.

Després que en el ple d'aquesta setmana Govern i comuns anunciessin un acord sobre com distribuir els 72 milions que calculen que Catalunya podrà gastar després de la flexibilització de l'objectiu de dèficit, els socialistes han registrat una moció en la qual demanen que es planifiquin inversions per import de 270 milions.

El Congrés dels Diputats va aprovar a finals de febrer la modificació dels objectius d'estabilitat pressupostària, amb l'aval d'ERC i el rebuig de JxCat, i això va suposar que l'objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes pugés dues dècimes, fins al 0,2% del PIB.

Això, en el cas de Catalunya, implicaria poder fer 470 milions més de dèficit, però a la pràctica no és així perquè la regla de despesa limita el desemborsament no financer de les administracions al 2,9% del PIB. I és aquí on sorgeixen les discrepàncies de càlculs entre Govern i PSC.

Durant una interpel·lació al vicepresident Pere Aragonès sobre aquesta qüestió, la diputada socialista Alícia Romero va suggerir que la Generalitat parla de 72 milions disponibles per a noves inversions perquè la resta de recursos els vol utilitzar per corregir desviacions de despesa de 2019 i, d'aquesta manera, evitar augmentar el dèficit.

Per la seva banda, fonts de la Conselleria d'Economia neguen que es pretengui utilitzar part dels recursos derivats de l'augment del sostre de despesa per corregir desviaments de l'any passat, sinó que és la xifra que els surt en aplicar la regla de despesa basant-se en les previsions de liquidació final de 2019.

En la moció registrada pel PSC, s'insta el Govern a invertir fins a 270 milions: 30 milions per obrir 5.000 places de residència buides, 20 milions per lluitar contra la pobresa infantil, 30 milions per reduir les llistes d'espera en sanitat, 30 milions per a l'escola inclusiva, 20 milions per lluitar contra la segregació escolar i 30 milions per al pla de barris.

També manté els 26 milions per a polítiques d'habitatge i 13 milions per a cultura, i afegeix 10 milions per a polítiques per a dones, 35 milions per a universitats i 26 milions per a indústria i automoció.