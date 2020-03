Girona ha perdut 2.500 autònoms des de principis de 2019

La UGT ha criticat que les comarques gironines han perdut gairebé 2.500 autònoms des de principis del 2019. El sindicat assegura que això suposa una autèntica "patacada", perquè el gruix d'aquestes baixes no són causa directa de la regularització dels falsos autònoms, sinó que la majoria venen del sector serveis (com ara l'hostaleria, la restauració i el comerç). A més, la UGT destaca que dos de cada deu autònoms gironins es veuen forçats a abandonar l'activitat abans d'un any perquè no els surten els números, i que fins al 81% no tenen assalariats o no es poden permetre contractar ningú. Per millorar la situació del col·lectiu, el sindicat proposa al govern espanyol impulsar un nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals.

El sindicat UGT ha tret xifres per evidenciar que les comarques gironines perden autònoms. Segons un estudi de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), una sectorial de la UGT, l'any passat es va tancar amb 60.029 autònoms a comarques gironines. Són 2.072 menys dels que hi havia a gener del 2019.

"La patacada ha estat brutal, perquè feia cinc anys que no hi havia un descens com aquest", assegura la portaveu de la CTAC, Sandra Zapatero. I amb el tombant de l'any, el sindicat ja subratlla que la situació no millora, sinó que fins i tot pot agreujar-se. Perquè entre gener i febrer del 2020, les comarques gironines han perdut 395 autònoms més.

Segons el sindicat, la principal causa d'aquest descens és la dependència que té la demarcació del turisme i els serveis. Sandra Zapatero explica que, de fet, la majoria de les baixes provenen de l'hostaleria i el comerç.

"Allò que és clar és que ens movem en funció dels mesos d'activitat", explica la portaveu de la CTAC (en referència a què quan s'acaba la temporada, es registren més baixes d'autònoms). "A més, malauradament, les perspectives no són optimistes, perquè tot indica que el turisme decaurà, i de retruc també ho faran les vendes a comerços", concreta.

Si bé dins el global també s'hi inclouen falsos autònoms que s'han aconseguit regularitzar, des de la UGT expliquen que la xifra no és determinant. Sobretot, perquè tots aquells fraus que s'han aconseguit fer aflorar –sobretot, al sector carni- corresponien a l'any 2018.

El 17% tanca abans de l'any

L'estudi de la CTAC-UGT també fa un perfil dels treballadors autònoms a comarques gironines. D'entrada, destaca que gairebé dos de cada deu (en concret, un 17%) abandonen l'activitat abans dels onze mesos d'haver-se donat d'alta. "És un percentatge significatiu", concreta Zapatero.

D'altra banda, el 78% dels autònoms que hi ha a la demarcació treballen al sector serveis, poc més de la meitat (el 54%) fa més de cinc anys que forma part d'aquest règim laboral i el 81% no té assalariats. "És a dir, que molts s'autoocupen", precisa la portaveu de la CTAC-UGT.

Per últim, l'informe del sindicat també posa de relleu que, a les comarques gironines, el 87% dels autònoms cotitzen per la base mínima (944,40 euros). "És a dir, que quan es jubilin, tindran una pensió irrisòria", ha subratllat Sandra Zapatero.

Cotització per ingressos reals

Per millorar la situació del col·lectiu, la CTAC es fixa com a "prioritat" reclamar al govern espanyol que impulsi un nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals. De fet, arreu de Catalunya, el sindicat creu que hi ha fins a 77.000 autònoms (un 14% del total) que estan cotitzant molt per sobre dels seus ingressos reals, perquè no superen els 12.000 euros nets anuals. I per altra banda, la UGT també destaca que hi ha 121.000 autònoms (un 22%) que cotitzen pel mínim, tot i que superen els 30.000 euros nets anuals.

"Això no és just, perquè ens trobem que uns sobrecotitzen, i uns altres infracotitzen", diu Zapatero. Per això, des de la CTAC reclamen a l'executiu espanyol que impulsi un nou sistema de cotització "just i igualitari" en què cada autònom "aporti en funció d'allò que guanyi".

I d'entrada, l'estructuren en cinc trams. Per a aquells autònoms que no superin el salari mínim interprofessional (SMI) o els 12.000 euros de rendiment anual, es proposa que la seva quota volti els 100 euros. Per a aquells que arribin fins als 30.000 euros –el 70% del total- la UGT proposa que paguin el mateix que ara (286 euros). I des d'aquí fins a arribar a superar els 60.000 euros de rendiment, el sindicat proposa establir tres trams més (amb quotes de 366, 430 i 520 euros).

A més del nou sistema de cotització, el sindicat també subratlla que és "necessari" crear un subsidi especial per a aquells autònoms majors de 52 anys (similar a la del règim general de la Seguretat Social).

Pla de xoc per al comerç

A banda d'aquestes propostes, la CTAC-UGT també reclama que s'impulsi un pla de xoc per consolidar els comerços de proximitat. I aquí, fa extensiva aquesta proposta als ajuntaments i altres administracions. "A Girona ciutat, per exemple, només durant el darrer any hi ha hagut 106 botiguers i botigueres que han abaixat la persiana", lamenta Sandra Zapatero.

La portaveu sindical admet que les tendències de consum han canviat (i que ara, es compra molt a través d'Internet). "Per això, a banda de fomentar els valors de proximitat, proposem crear eixos comercials on-line als diferents municipis, on hi tinguin presència aquests negocis, i que s'adaptin a les necessitats dels consumidors", subratlla Zapatero.