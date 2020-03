La UGT reclama normatives per als nous hàbits de consum

La Unió General dels Treballadors (UGT) va reclamar ahir una política específica i diferenciada per al consum per part de les administracions amb competència en la matèria. «Una política amb poder decisori, en especial si tenim en compte el nombre de reclamacions i els sectors afectats: telefonia, serveis bancaris o electricitat, entre molts», va reivindicar el sindicat en un comunicat difós per la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, que se celebrava ahir ­diumenge.

Amb motiu d'aquesta celebració, la UGT va fer una crida a tots els treballadors perquè sigui una jornada «reivindicativa». «Recordant i prenent consciència de la nostra condició de consumidors i consumidores, del paper que exercim en la vida social i econòmica i de la necessitat d'una lluita diària, activa, defensant i exigint uns drets que la llei ens empara i que hem d'ampliar», va assenyalar. Per al sindicat, totes les conquestes socials «s'han aconseguit a través de dures lluites», i va incidir en la necessitat d'un consumidor «millor preparat i informat». «Només així podrem fer eleccions responsables i sostenibles de consum», va apuntar.

En aquest punt, la UGT va exigir que els consumidors espanyols no tinguin «menys drets» que els de la Unió Europea. En aquest sentit, va demanar que es legisli la creació d'una Agència de Protecció al Consumidor Financer, així com una regulació del fenomen de l'economia col·laborativa que, al seu parer, «tant està distorsionant les relacions laborals».

«Veiem igualment necessari una normativa que empari les accions col·lectives així com la creació de jutjats especialitzats en consum amb uns procediments més àgils que els actuals», va subratllar. Igualment, el sindicat va exigir la presència institucional en els òrgans de representació dels Consells de Consumidors i Usuaris, tant a nivell estatal com autonòmic i local.