Es disparen els ERTO a Catalunya, que ja afecten 152.000 persones

Els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació s'han disparat a una velocitat inèdita a Catalunya com a conseqüència de la crisi del coronavirus, ja que ja afecten un total de 152.230 persones, segons dades divulgades aquest divendres pel departament de Treball de la Generalitat.

Aquest departament ha registrat ja un total de 8.640 expedients temporals a Catalunya, enfront dels 597 coneguts fins dijous, que afectaven un total de 32.452 persones, el que evidencia que el coronavirus està provocant una autèntica sagnia laboral ja a Catalunya.

Això suposa que, en les últimes 24 hores, unes 120.000 persones han quedat afectades a Catalunya per un expedient de regulació d'ocupació, una allau d'expedients inaudita a Catalunya, atribuïbles a l'impacte que està tenint aquesta crisi sanitària sobre l'economia catalana.

Aquestes xifres inclouen expedients com els presentats a Seat per a 14.771 persones o en l'altra gran planta catalana de l'automòbil, Nissan, per a 3.000 empleats més, però el seu volum posa de manifest que la cascada d'ERTO s'ha estès a pràcticament tots els sectors econòmics.

Per províncies, Barcelona acumula ja 6.398 expedients, amb un total de 133.116 afectats, i Tarragona és la província catalana que ocupa el segon lloc, amb 1.086 expedients temporals per a un total de 8.914 persones.

A Girona s'han registrat 704 expedients amb 7.529 treballadors afectats i a Lleida un total de 452, amb 2.671 persones.

I a més cal tenir en compte que la fotografia que ofereixen les dades de la Generalitat és parcial, ja que quan una empresa d'àmbit nacional registra un ERTO davant el Ministeri de Treball per a centres de treball situats a diverses comunitats, les dades referents a Catalunya no figuren en el còmput que ofereix diàriament la Generalitat. És a dir, que les dades divulgades per la Generalitat només fan referència a aquells ERTO que s'han registrat davant el departament de Treball.

Desigual, Faurecia, Adient, Dir o Brico Depôt són algunes de les companyies que han presentat un ERTO en les últimes hores, totes elles atenent a causes de força major.