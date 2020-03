L'Estat descarta per ara suspendre la quota d'autònoms

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha descartat per ara suspendre el pagament de les quotes dels autònoms, tal com demana el col·lectiu. Montero ha defensat que l'executiu de Pedro Sánchez ha posat "especial interès" a permetre que tan autònoms com pimes tinguin "estabilitat" mentre dura la crisi derivada del coronavirus i en garantir-los una "recuperació en el menor temps possible". En roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres, Montero ha recordat que ja han aprovat diverses mesures que beneficien els autònoms com la possibilitat d'ajornar sis mesos el pagament d'impostos -tres dels quals sense interessos- o de rebre una prestació per cessament d'activitat.

També ha dit que els autònoms que cessin l'activitat podran demanar no pagar quota a la Seguretat Social i tampoc hauran de pagar-les si fan un ERTO, en cas de tenir treballadors a càrrec. A més, Montero ha dit que podran demanar crèdits amb un aval de l'Estat del 80%, mesura aprovada aquest dimarts.

Montero ha afirmat que l'executiu anirà acompanyant l'evolució de la crisi del coronavirus amb més mesures si ho entén necessari.