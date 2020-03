El Govern estudia deslliurar del pagament del lloguer als afectats per la crisi

El Govern estudia aprovar en un pròxim Consell de Ministres suspendre el pagament del lloguer durant almenys dos mesos a totes les persones que han quedat en situació vulnerable per la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.

La mesura, segons fonts de l'Executiu, suposaria una condonació d'aquest deute, no un retard o moratòria en el pagament de la rend​a, i aniria acompanyada d'una compensació econòmica per part de l'Estat de fins al 100% per als propietaris dels immobles en lloguer.

No obstant això, aquesta proposta a la qual ha tingut accés EFE i que ha estat impulsada per Unides Podem, podria patir alguna modificació en el transcurs del debat intern a l'Executiu.

Si tira endavant, es podrien acollir a aquesta iniciativa qualsevol persona que arran d'aquesta crisi no pugui fer front al pagament del lloguer per pèrdua d'ocupació, reducció de jornada o ERTO.

En el cas d'autònoms i pimes, si han patit una caiguda "substancial" dels seus ingressos, es podrien alliberar a més del pagament de lloguer del seu local i oficina durant dos mesos o el que duri l'estat d'alarma.

A més, el Govern acordaria que els contractes d'arrendament d'immobles que finalitzin durant l'estat d'alarma siguin prorrogats automàticament per tres mesos i establiria que en els sis mesos següents a l'aprovació d'aquesta proposta no es puguin donar pujades "abusives" dels lloguers.

Quant als arrendadors, la idea de l'Executiu implica oferir-los una compensació econòmica per la renda dels seus inquilins que deixarien de percebre, que serà progressiva en funció de la quantitat d'immobles en propietat que tingui en lloguer.

D'aquesta manera, en el cas dels que tinguin fins a dos immobles de lloguer la compensació seria del 100% de la renda, però a partir d'aquí, si el propietari té més habitatges de lloguer, la quantia es va reduint i quedaria en el 5% per als que tinguin més de vuit propietats arrendades, segons la proposta que sempre ha defensat Unides Podem.