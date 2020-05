Els restaurants de pobles gironins celebren poder obrir menjadors però critiquen que els agafa «a contrapeu»

La publicació al BOE de la flexibilització de les mesures a pobles de menys de 10.000 habitants ha agafat molts restaurants de les comarques gironines "a contrapeu" i ara estan accelerant els preparatius per poder reobrir el cap de setmana. "Un negoci no s'obre d'un dia per l'altre, però tot el que sigui anar recuperant l'activitat és positiu", ha valorat el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià.

Ara, cal analitzar la lletra petita perquè queden excloses les poblacions amb densitat superior a 100 habitants per km o que limitin amb un municipi de més de 10.000.

Segons fonts d'Interior, això descarta 45 municipis petits de la demarcació. El Cargolet de Colomers sí que pot reobrir i comença a tenir reserves per al cap de setmana.

Dispensador d'hidrogel a l'entrada, menú amb codi QR i taules del menjador despullades. El restaurant El Cargolet ha reobert aquest divendres l'interior amb totes les mesures de seguretat per la covid-19. El seu propietari, Joaquim Elias, admet que entomen "amb moltes ganes" la resolució que els permet servir menjars a dins. "Però també ens ha agafat una mica a contrapeu; no en sabíem res i tot just ens n'hem assabentat al matí", explica.

En el seu cas, però, ja estaven preparats. Han tret taules per garantir distàncies i, de moment, obriran tan sols un dels menjadors. A més, El Cargolet té el handicap que la seva terrassa és petita, i que es troba a tocar de la carretera. "Per a nosaltres, és una gran notícia poder obrir a dins, perquè tenim molt poca terrassa, i hi ha pols i fressa", diu Elias.

Aquest matí, ja han anat rebent trucades de clients que volien reservar per venir-hi a dinar aquest cap de setmana. "És una mica de bojos, ara mirarem com gestionem les reserves", explica el propietari. Treballar amb una carta de quilòmetre zero, a més, també hi ha ajudat. Perquè com que els seus proveïdors són de pobles del voltant, no els ha resultat complicat tenir gènere a les neveres.



Primers clients

A quarts de dues, després de dos mesos, els primers clients ja s'han assegut a dins. Són un matrimoni de Vilacolum, que viuen a pocs quilòmetres de Colomers. El marit, Esteve Vilanova, explica que d'entrada havien reservat per dinar a la terrassa.

"Ens coneixem amb els propietaris de fa molts anys, però també teníem una mica de por d'anar a fora, perquè fa una calor d'espant", diu. A les onze, però, els propietaris d'El Cargolet els han trucat dient-los que podrien dinar a dins.

"Realment, es trobava a faltar, perquè nosaltres som jubilats i hem treballat tota la vida; i poder sortir un cop a la setmana o cada quinze dies a menjar fora és un plaer enorme", explica Esparreguera. Tant a ell com a la seva dona, quan s'han assegut a taula, les mesures de seguretat pel coronavirus no els han sobtat. "Aquests dies hem anat a comprar a botigues dels pobles, i també hem vist com adopten precaucions", diu.

Això sí, només d'arribar el matrimoni ja ha tingut clar què havia de demanar: una ampolla de cava per brindar amb els propietaris d'El Cargolet. "Havíem de celebrar poder sortir a dinar a fora després de dos mesos de confinament", ha explicat Esparreguera. I el brindis, ha portat sort. Perquè poc després, un altre matrimoni també ha demanat taula per dinar. També, a dins del menjador.



La lletra petita del BOE

La lletra petita de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la flexibilització de les restriccions a les poblacions de menys de 10.000 habitants ha tingut les associacions d'hostaleria de la regió sanitària de Girona analitzant municipi per municipi des de primera hora del matí. Les limitacions per habitants i densitat són clares però el que ha generat més dubtes ha estat una disposició addicional que concreta que "queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre aquells municipis o ens locals" que tinguin el cas urbà consolidat a tocar d'una altra població que no compleixi amb aquests requisits.

Fonts de la regió d'emergències de Girona apunten que un total de 45 poblacions de les comarques gironines de menys de 10.000 habitants queden exclosos de les noves mesures decretades al BOE. Són dotze poblacions a l'Alt Empordà, tretze a la Selva, deu al Gironès, quatre a la Garrotxa, una al Pla de l'Estany i cinc al Baix Empordà (Begur, Mont-ras, Ullà, Vall-llobrega i Verges). Al Ripollès, no afecta a cap municipi.

El sector de l'hostaleria ha rebut la possibilitat de reobrir menjadors interiors com una bona notícia, tot i que lamenten que, una vegada més, sigui a cop de BOE i sense temps per preparar-se. "Avui és divendres, i a no ser que sigui algun establiment que ja vingui d'obrir terrasses o de fer menjar per emportar, és molt just poder omplir neveres i contactar amb els proveïdors", ha afirmat el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras.

Amb tot, Carreras sosté que la decisió d'obertura de menjadors interiors, encara que sigui amb aforament limitat al 40% és "benvinguda". "És una bona mesura que gradualment tinguem la possibilitat d'obrir per anar recuperant la normalitat, salvaguardant tots les mesures de seguretat", ha afegit el president de l'associació tot i augurar que molts establiments de municipis que compleixin els requisits no tindran temps de reobrir aquest divendres.

"Això ja ho hem criticat moltes vegades, a Madrid divendres és quan surten al camp i la muntanya i per a ells és temps suficient, però la setmana professional i empresarial comença dilluns", ha explicat el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. En la mateixa línia que Carreras, explicita que aquells bars i restaurants que ja estaven treballant perquè tenen terrassa "ho tindran més fàcil" però a la resta la mesura els agafa "a contrapeu".

"Entenc que tindran problemes fins i tot per obrir aquest cap de setmana, aquesta flexibilització entraria més en joc a partir del cap de setmana vinent", concreta Sabrià. Amb tot, el gerent també valora positivament la decisió: "Estem delerosos per tornar a reiniciar les activitats en tots els àmbits turístics".



Més mobilitat

Martí Sabrià creu que aquest avanç pot indicar que es van "escurçant terminis" i treballen amb la idea que a partir del 14 de juny es permeti la mobilitat necessària perquè reobrin la majoria d'establiments. L'objectiu, segons el gerent, és poden anar creant oferta i adverteix que, en el marc de la crisi sanitària, la demana no es podrà començar a generar sense aquesta oferta.

A banda de tota la feina de complir amb els protocols de seguretat, Josep Carreras també remarca que la reobertura implica recuperar treballadors actualment afectats per ERTO. Una bona notícia per als empresaris però també critiquen que el fet de començar a recuperar alguns treballadors de l'atur implica que l'Estat ja no assumeixi la totalitat del cost de seguretat social la resta plantilla que continuï afectada per l'expedient de regulació d'ocupació. "És que potser hi haurà alguns establiments que, quan facin números, veuran que reobrir parcialment no els hi surt a compte", lamenta.

