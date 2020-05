UGT denuncia una estratègia dels socis de l'Aliança de Nissan per fer desaparèixer la marca a Europa

Les seccions sindicals d'UGT FICA Nissan han denunciat una estratègia dels membres de l'Aliança, a la qual pertany amb Mitsubishi i Renault, de voler fer desaparèixer la marca nipona d'Europa. La plantilla porta vint dies seguits de vaga indefinida a Catalunya per demanar un pla de futur per a la fàbrica de la Zona Franca. En un comunicat, UGT critica la "guerra silenciosa" que mantenen les marques pel control de l'Aliança davant els plans de futur que ha d'anunciar dijous que ve i assegura que les plantes "semblen ser mers peons que un pot sacrificar en un moment determinat per aconseguir un major botí". En aquest sentit, ha lamentat que davant aquesta lluita en la que "el menys important" és el futur dels treballadors.

Així mateix, el sindicat adverteix que no es pot trencar l'equilibri a favor d'un dels membres de l'aliança, en al·lusió a Renault, ja que "està sent pressionat" pel govern francès, de qui depèn accionarialment perquè "reubiqui o nacionalitzi les produccions de la marca si vol ajudes de l'Estat". Segons els treballadors, si aquesta estratègia tirés endavant, deixaria "poques possibilitats de supervivència" a la planta de Nissan de la Zona Franca.

"Aquest dumping social no pot ser acceptar dins de la Unió Europa, si volem construir una vertadera UE forta, estable i solidària", afegeix UGT en un comunicat. Pels treballadors, aquesta pràctica només portaria a un "canibalisme empresarial entre centres de treball de diferents paios europeus, enfrontant els interessos dels treballadors d'un país davant d'altres".



Tancar la planta de Nissan seria més car que mantenir-la



UGT també assegura en el comunicat que tancar la planta de Nissan i deixar els seus treballadors al carrer suposarà un "cost major" per a la marca, no només econòmic sinó també "d'imatge, de responsabilitat corporativa i de compromís cap als seus treballadors i els seus clients". En canvi, mantenir la producció operativa en el "centre estratègic" de Barcelona requeriria una "inversions mínimes perquè recuperi la seva màxima capacitat competitiva".

"Es tracta d'una planta competitiva, productiva i flexible que ha demostrat adequar-se a situacions diverses quan les circumstàncies ho han fet necessari i ha sigut capaç de fabricar qualsevol tipus de vehicle malgrat les nombroses traves imposades per la direcció de l'Aliança per debilitar Nissan a Europa i concretament als centres d'Espanya", resumeix el sindicat.