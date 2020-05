La Fecasarm demana ampliar els horaris de terrasses a Girona per salvar els negocis

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha demanat a l'ajuntament de Barcelona i Girona ampliar els horaris de les terrasses per "superar l'emergència econòmica" derivada de la crisi del coronavirus. A la capital catalana, la patronal ha sol·licitat ampliar l'horari en trenta minuts entre setmana i una hora el cap de setmana i festiu, des del 25 de maig fins al 31 d'octubre. A Girona, FECASARM ha reclamat allargar els horaris trenta minuts cada dia a les zones A i B, amb major protecció per la contaminació acústica, i 45 minuts a la zona C. L'ampliació s'ha sol·licitat entre el 29 de maig i el 3 de novembre.

FECASARM ha valorat "molt positivament" l'ampliació de la superfície de terrasses dels dos ajuntaments com una mesura per "ajudar" molts negocis a no haver de tancar les portes. Tot i això, ha advertit que entre un 40% i un 50% dels bars, restaurants i discoteques de Catalunya no arribaran "vius" a finals d'any si no s'apliquen "urgentment" mesures importants i eficaces.

La patronal de l'oci calcula que l'ampliació de l'horari permetria a cada establiment mantenir un lloc de treball més i facturar, de mitjana, 150 euros més per nit, prop de 4.500 euros més al mes. Així mateix, FECASARM ha reclamat poder obrir els bars musicals i discoteques –previst a la fase 3- amb un aforament del 50% i no el 30% previst actualment.

"Els caps de setmana i vigílies de festius hi ha molta més demanda i no hi ha tanta gent que treballi l'endemà, pel que atesa la gravíssima situació de la crisi, no trobem exagerat demanar una hora més, i menys quan [...] moltes famílies depenen d'aquests negocis, que es juguen la supervivència", ha assegurat el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.

Atès que la competència dels horaris de les terrasses és exclusiva de cada ajuntament, FECASARM té previst procedir en l'estudi de les ordenances dels diferents municipis de Catalunya per saber en quina mesura és possible sol·licitar les ampliacions.