Nissan diu que tancar les plantes catalanes és una decisió "difícil"

El CEO de Nissan, Makoto Uchida, ha confirmat aquest dijous durant la presentació de resultats de 2019 la decisió de l'empresa de tancar les plantes a Catalunya i ha admès que es tracta d'una "decisió difícil". En una roda de premsa des del Japó per explicar els plans de la companyia, Uchida ha dit que van "considerar diverses mesures" per mantenir les operacions a Barcelona però que segueixen amb la intenció de tancar i obrir negociacions per al procés de retirada.

Segons Nissan, en els propers mesos ha de prendre "decisions difícils" de forma "decisiva i sense compromís" per "racionalitzar el negoci" i "reorganitzar on no s'esperen retorns suficients". Uchida ha confirmat que mantindran la presència a Sunderland, al Regne Unit.

Durant l'acte, el també president del fabricant d'automòbils ha comentat que encara és aviat per concretar detalls sobre la fàbrica de Barcelona. "Avui només hem determinat l'acció; en els pròxims dies parlarem amb empleats de la planta i els diferents governs", ha indicat. En qualsevol cas, el directiu ha apuntat que l'empresa passa per un moment de reconversió que té com a objectiu assegurar un creixement sostingut de cara al 2023. "Hem d'aprendre dels nostres errors i prendre accions correctives; farem tots els esforços que calgui per aconseguir que Nissan sigui una companyia profitosa", ha dit.

En aquest sentit, Uchida ha remarcat que el grup ha de reduir el volum d'actius que no donen rendiments suficients i s'ha de centrar en les àrees 'core' del negoci, retallant la producció en zones on es cregui que el retorn serà insuficient. "Sabem que el camí de la recuperació no serà fluid; tenim molts reptes i haurem de realitzar grans inversions", ha comentat el conseller delegat de l'empresa.

El pla de Nissan passa per reduir en un 20% la producció de vehicles arreu del món, fins als 5,4 milions de cotxes anuals (avui dia la producció se situa al voltant dels set milions de vehicles). La companyia també té previst reduir el nombre de models (dels 69 actuals fins a una xifra que se situï entorn els 55), reduir un 15% els costos operatius i escurçar la vida útil dels seus vehicles fins als 4,5 anys.

Pel que fa als mercats, el fabricant japonès ha assegurat que buscarà noves oportunitats sobretot a l'Amèrica del Nord i l'Àsia. Pel que fa a Europa, la companyia s'ha limitat a indicar que el seu objectiu passa per "mantenir el negoci", reforçar la seva aliança amb Renault i apostar per la comercialització de vehicles 'crossover' i 'SUV'. "La indústria a Europa és molt competitiva i al continent existeixen fortes regulacions pel que fa a temes mediambientals", ha comentat Uchida.