El coronavirus accelera la digitalització del sector immobiliari

.- La impossibilitat de fer visites a immobles, signar contractes o celebrar juntes de veïns presencials ha accelerat la digitalització del sector immobiliari. "És com si haguéssim avançat tres anys de cop", ha reconegut la consellera delegada de Mr. Neiborhú, Mireia Garcia Roca, en declaracions a l'ACN. En aquest context, les 'proptech' -dedicades a millorar el sector immobiliari a través de la tecnologia- han jugat un paper "molt important" com a acceleradores de processos i creadores de nous models de negoci. Mr.Neiborhú o Akiles en són un exemple. La primera aplica tecnologia per gestionar comunitats d'una manera més eficient, mentre que la segona es dedica a la gestió intel·ligent dels accessos i permet obrir les portes amb el mòbil.

"El coronavirus està accelerant la implementació de l'experiència, la comercialització dels espais d'una manera menys presencial i un major necessitat de dades i informació. I això s'ha de fer, si o si, a través de la digitalització", ha assegurat el director d'operacions de CBRE, Carlos Casado.

Per al conseller delegat d'Akiles, Nicolás Salame, el coronavirus ha estat una "oportunitat" per a les empreses per accelerar-ne la digitalització. La pandèmia ha generat una "crisi de confiança" en el consumidor, davant la qual la tecnologia ha sorgit com una resposta per aconseguir un increment en la demanda.

"Tres mesos han estat l'exemple de tres anys", ha coincidit el director general d'iCrowdhouse, Pedro Arroyo. El directiu s'ha referit al sector de la promoció immobiliària com un mercat "molt tradicional", reticent a la digitalització.

En definitiva, la crisi del coronavirus ha estat un "accelerador de processos" de digitalització, com el teletreball o el comerç electrònic, i ha facilitat la creació de nous models de negoci, segons Casado.

Aquest és el cas de Mr. Neiborhú. L'empresa va néixer el 2019 com un projecte d'Innomads, el 'hub' d'innovació immobiliària de Forcadell, amb l'objectiu d'administrar les comunitats de veïns de manera digital. Arran del coronavirus, l'aplicació ha pivotat cap a un servei gratuït i col·laboratiu que permet connectar amb els veïns i contractar serveis de valor, com atenció psicològica o bugaderia. En el primer mes, l'aplicació ha tingut prop de 500 descàrregues.

El canvi en l'oferta de serveis ha provocat també una modificació del model de negoci. Inicialment, el finançament havia de venir dels administradors de finques. Ara, Garcia Roca apunta a la possibilitat d'altres vies de monetització derivades del negoci generat per la mateixa aplicació. A més, l'empresa es planteja fer una ronda d'inversió de fins a 200.000 euros.

Akiles també ha desenvolupat noves línies de negoci arran del coronavirus. Inicialment centrat en la gestió d'accessos d'oficines, 'coworkings', locals i apartaments turístics, la 'proptech' barcelonesa ha llançat ara noves categories en el sector hoteler i residencial. "El coronavirus ha estat una oportunitat brutal", ha assegurat Salame.

De fet, en el primer trimestre de l'any, l'empresa ha superat la facturació anual de 2019, de prop de 70.000 euros. En l'últim mes, la 'startup' també ha tancat una ronda de finançament de 600.000 euros, participada pels vehicles d'inversió Kabil Capital i Mnext Venture Capital.

Per la seva banda, iCrowdhouse és una plataforma de finançament participativa, creada el 2016 i autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La plataforma ofereix finançament alternatiu a les promotores de manera recurrent i disposa d'una solució totalment digital que els permet optimitzar els costos.

La col·laboració amb les grans corporacions

En aquest context, és "molt rellevant" el vincle entre les 'proptech' i les grans corporacions. De fet, prop d'un 70% de les empreses de nova creació han generat sinèrgies amb actors tradicionals del sector amb objectius i capacitats complementàries. "Aquí és on jo crec que existeix un matrimoni perfecte", ha assegurat el director d'operacions de CBRE.

Per a la consellera delegada de Mr. Neiborhú, la col·laboració entre el sector tradicional i les noves empeses és la "clau". Per a Salame, aquesta relació és "ara més necessària que abans". En un context on la digitalització ha esdevingut pràcticament una obligació, les grans companyies del sector poden accedir als recursos i coneixement en matèria tecnològica gràcies a les 'startups'.

Les tendències del sector

En matèria de finançament, el director general d'iCrowdhouse preveu una tendència a la baixa del finançament bancari en les promotores. Així mateix, ha destacat la importància de "democratitzar" les inversions immobiliàries i permetre participar a qualsevol petit estalviador amb l'objectiu de treure'n una rendibilitat.

Per al director d'operacions de CBRE, l'experiència de l'usuari, la comercialització d'una manera digital o l'anàlisi de les dades seran algunes de les tendències en el sector. De fet, Casado ha emfatitzat el valor de la informació en la presa de decisions i s'ha referit a la importància de disposar de dades sobre mobilitat o afluències en els espais.

La consellera delegada de Mr. Neiborhú ha apostat per la digitalització dels processos, com les signatures digitals. Tot i això, ha advertit que seria "un error" continuar fent el mateix però incorporant l'ús de la tecnologia i ha assegurat que cal repensar nous models de negocis en funció dels nous comportaments de la població. En aquest sentit, s'ha referit a buscar nous usos als locals que quedaran buits o reinventar les oficines.

Per al conseller delegat d'Akiles, les principals tendències passaran per la digitalització i l'anàlisi de dades. En resum, es tracta de "dotar de tecnologia els espais per reduir el temps que passa entre que el client demana un servei i l'obté".