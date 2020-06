El Banc d'Espanya preveu una caiguda del PIB d'entre el 9% i el 15,1% aquest any

El Banc d'Espanya avisa que el PIB de l'economia espanyola pot arribar a caure un 15,1% en el cas de nous "episodis amb repunts substancials" de covid-19 que requereixin "confinaments estrictes addicionals". Així ho indica el supervisor en les seves projeccions macroeconòmiques, publicades aquest dilluns, i que inclouen tres escenaris: un de recuperació ràpida, un de recuperació gradual i un escenari de recuperació molt lenta, que és el que pronostica la caiguda del 15,1% del PIB. En l'escenari de recuperació ràpida, el Banc d'Espanya preveu que el PIB reculi un 9,7% aquest any i repunti un 7,7% i un 2,4% entre el 2021 i el 2022. En el gradual, la caiguda enguany seria de l'11,6%, amb una recuperació del 9,1% i el 2,1% en els propers anys.

Pel que fa a l'atur, el Banc d'Espanya diu que en l'escenari de recuperació ràpida tancarà l'any en un 18,1%, mentre que en el gradual arribarà fins al 19,6%. Pel que fa a l'escenari més advers, el supervisor bancari apunta a una taxa d'atur de 23,6% per al 2020.

Segons el document, l'atur encara empitjoraria el 2021, tant en l'escenari de recuperació ràpida (18,4%, +0,3%) com el de la lenta (24,7%, +1,1%), i només baixaria lleugerament en cas de recuperació gradual, quan l'any vinent seria del 18,8% (-0,8%). Pel que fa al 2022, l'atur se situaria en el 17,1%, el 17,4% o el 22,2%, segons l'escenari, el ràpid, gradual o lent.

El Banc d'Espanya informa que el 2022 el PIB se situaria un 0,5% per sobre dels nivells previs a la crisi en l'escenari de recuperació ràpida, mentre que estaria un 1,6% per sota en el de recuperació gradual i un 5% per sota en l'escenari més dur.

El dèficit el supervisor el situa en un 9,5% aquest any amb una recuperació ràpida, i el dispara a l'11,2% en la recuperació gradual. El desequilibri seria encara major en cas de nous rebrots i més confinaments, tot i que l'ens supervisor no l'especifica. En el cas dels dos escenaris centrals, el Banc d'Espanya preveu que el dèficit baixés al 5,8% i al 6,8% del PIB el 2021.

Finalment, l'endeutament també creixerà, i segons el Banc d'Espanya arribarà al 115% o el 120%, segons si vivim l'escenari de recuperació ràpida o gradual, i seguirà en xifres "molt elevades" en els dos anys posteriors.

Pel que fa als preus, el supervisor diu que les pressions a la baixa per la "fragilitat de la demanda" només es veuran només lleugerament compensades per l'augment de costos en alguns serveis per culpa de les mesures de distanciament i seguretat que s'han d'aplicar.