L'FMI aposta per una redistribució fiscal per superar la crisi a Espanya

Els contribuents, ja siguin empreses o particulars, que en el passat s'hagin beneficiat a Espanya de les tendències globals o que s'hagin vist menys afectats per la recessió que ha desencadenat el coronavirus haurien de fer una aportació més gran per superar la crisi i abordar les necessitats de futur, segons ha indicat el Fons Monetari Internacional (FMI). «Cal repartir més la càrrega», ha indicat el portaveu de l'FMI, Gerry Rice, en referència als possibles ajustos i augments d'impostos que haurà d'afrontar Espanya per reduir el dèficit i el deute un cop se superi la crisi actual.