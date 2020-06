Les empreses no podran utilitzar hores extra mentre tinguin un treballador acollit a un ERTO

El govern espanyol i els agents socials estan a punt de tancar un acord per a la renovació dels ERTO fins el 30 de setembre, segons han assegurat aquest dimarts els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Álvarez. A hores d'ara, han afirmat, a l'acord només li queden "alguns serrells" però "en principi recull el conjunt de drets" sobre treballadors temporals i reposició de prestació de la desocupació, segons Sordo. L'acord estipula que les empreses o podran utilitzar hores extra mentre un sol dels seus treballadors estigui acollit a un ERTO. A més estableix que les empreses podran acollir-se a un ERTO per causes econòmiques amb les mateixes condicions que els que ho fan per força major.

Les parts esperen tancar els serrells de l'acord aquest dimecres perquè el text estigui enllestit per a ser aprovat divendres al Consell de Ministres. Els sindicats han assegurat "se situa prop del que estàvem plantejant els sindicats", en paraules d'Álvarez.

"Creiem que és una fórmula que pot servir per aquesta fase on el que cal és acompanyar el procés de recuperació de l'activitat i l'ocupació incorporant treballadors als seus llocs i alhora dotant a través dels ERTE d'una protecció social i una formula per evitar els acomiadaments en els pròxims tres mesos", ha afirmat Sordo.

Segons els documents que s'estan intercanviant les parts, les empreses on podran utilitzar hores extraordinàries mentre un sol dels seus treballadors estigui acollit a un ERTO. Per tot plegat, segons Sordo, és una "proposta raonable" que pot donar lloc a "un acord que doni estabilitat i certesa als treballadors".

Álvarez ha assegurat també que es mantenen els drets adquirits en les últimes negociacions sobre els treballadors temporals i la reposició de la prestació de desocupació, i "s'obre la possibilitat d'utilitzar aquests ERTO amb exoneracions a la Seguretat Social no només en casos de força major, sinó en causes objectives econòmiques".