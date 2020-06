«Els restaurants no canviaran; l'única diferència és en la imatge amb mascareta»

Situat enmig dels arrossars de Pals, en ple Empordanet, hi ha el restaurant Sol Blanc. Jordi Ribas és qui està al capdavant dels fogons elaborant plats de cuina catalana tradicional mantenint l'essència d'abans. És un exemple de com el sector de la restauració s'està preparant per sortir de la crisi i tornar novament a la normalitat. Està convençut que el seu sector recuperarà la confiança i assegura que la imatge dels restaurants no canviarà.

Com afronta aquesta tornada a la normalitat?

Ho afrontem amb gran optimisme, sempre mirant i veient les coses amb serenitat i treballant el present mirant de reüll el futur.

De quina manera ha hagut d'adaptar el seu negoci?

El negoci, l'hem enfocat amb la mateixa trajectòria que teníem, amb producte i cuina de màxima qualitat, aplicant un pla de contingència adequat a les nostres instal·lacions, i també amb noves idees que han sorgit durant aquests mesos tancats, com diversificar la nostra oferta amb altres productes ,sempre relacionats amb l'alimentació, que esperem que vegi la llum després de l'estiu.

Percep entre els clients que tenen més ganes que mai de tornar a un restaurant?

Sí! i amb ganes de donar molta vida a la restauració. I amb comentaris com ara: no podem deixar de consumir si no ens ensorrarem, us hem d'ajudar, els que tinguem la possibilitat ho hem de fer...etc.

Canviarà el concepte que teníem fins ara del restaurant. Amb les distàncies físiques i les mesures que es prenen seran més freds i impersonals?

No. L'única diferència és en la imatge amb mascareta, i els gels hidroalcohòlics disponibles arreu. Les nostres distàncies entre taules no han canviat, ja que teníem les distancies de 2 metres ja implementada.

Confia en la recuperació del sector de la restauració?

Esperem que sí. És un sector amb gran i ràpida capacitat d'adaptació a qualsevol situació. Som en gran majoria petits empresaris acostumats a grans esforços econòmics i acostumats a treballar llargues jornades per defensar el nostre negoci.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar aquesta situació actual?

Sí. Nosaltres teníem falta de liquiditat per poder afrontar el tancament. Veníem de fer vacances al febrer i el nostre banc, el BBVA, de seguida ens va comunicar que podien ajudar-nos amb línies de crèdit. Això ens va ajudar a afrontar tots els pagaments d'impostos, Seguretat Social, nòmines, i proveïdors...

Què hem après si és que hem après alguna cosa d'aquesta crisi?

Empresarialment nosaltres hem après que si hi ha la possibilitat, els negocis s'han de diversificar per poder continuar en qualsevol situació de crisi, i no haver de perdre el total de la facturació per tancament...