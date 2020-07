L'OCDE situa l'atur al voltant del 20% a final d'any

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu a l'informe «Perspectives d'ocupació 2020» que, tot i l'efecte amortidor dels ERTOs a Espanya, la taxa d'atur rondarà el 20% a final d'any, al marge de si hi ha un rebrot del virus o no. «L'atur mitjà projectat per a l'any 2020 seria del 19,2 % en l'escenari d'un sol brot, i del 20,1% en el cas d'un segon brot», preveu.

L'OCDE assenyala que, igual que en altres països de l'organització, hi ha diferències regionals en el nombre de feines en risc a Espanya, entre altres coses per la forta concentració de la pèrdua d'ocupació en alguns sectors molt afectats per la crisi. «En particular, diverses de les principals destinacions turístiques, com les illes Balears i les illes Canàries, poden enfrontar-se a una gran caiguda de l'ocupació», adverteix.



Conjunt de l'OCDE

En el conjunt de l'OCDE, fins i tot en l'escenari més optimista, la taxa d'atur arribarà al 9,4% a final d'any, superant fins i tot els màxims registrats a la crisi financera.

Segons l'informe, Espanya és el país de l'OCDE amb més treballadors en risc de contagi per covid-19. En concret un 55,9% tenen una activitat laboral en un entorn de risc, sobretot per una major proximitat física entre treballadors i més interacció amb el públic, mentre que el risc mig del bloc és del 48,1%.

L'OCDE continua alentant el teletreball i posa èmfasi a prioritzar les mesures de seguretat i salut per limitar la propagació del virus.

L'informe també recomana a Espanya que, a mesura que l'economia reobre, consideri endurir les condicions dels ERTOs per les empreses que s'hi acullen. En aquest sentit, el director de l'àrea d'Ocupació i Assumptes Socials de l'OCDE, Stefano Scarpetta, va destacar que la decisió de països com Espanya i Itàlia de legislar per prohibir els acomiadaments en el confinament va ser «raonable».