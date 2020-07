He de tenir un perfil professional a linkedin?

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Google+, Pinterest..., cada vegada és més gran el nombre de xarxes socials presents en el nostre dia a dia i, lluny d'aturar-se, sembla que la tendència continuarà a l'alça. Abans de seguir, què és Linkedin? Es tracta d'una xarxa social professional orientada a establir relacions comercials i professionals de manera que els usuaris són bàsicament professionals i empreses que busquen promocionar-se, fer networking i oferir o buscar feina. Però no només serveix per buscar feina! Si el que esperes a l'hora d'inscriure't a Linkedin és que t'arribin ofertes de feina a la teva bústia de correu com passa amb qualsevol portal d'ocupació, per descomptat Linkedin no és per a tu. Però no per res, simplement perquè no és un portal d'ocupació encara que tingui un cercador per a això.

Linkedin és una eina que permet crear un perfil professional mostrant el potencial com a treballador i reforçant la marca personal. Permet aportar dades i informació, no només de com som i del que fem, sinó del que sabem, els nostres estudis, interessos i experiència laboral. Linkedin pot ajudar-nos a conèixer i contactar amb professionals del nostre àmbit de treball, generar converses, oferir els nostres serveis o donar a conèixer els nostres projectes, etc.

Aquesta plataforma, que actualment és propietat de Microsoft, és la més utilitzada al món per relacionar-se i interactuar amb altres professionals. Segons el seu informe de resultats, la xarxa social professional ha aconseguit sumar 70 milions d'usuaris nous en l'últim any, arribant als 645 milions amb què compta actualment. Els seus avantatges principals són:

1. Linkedin et pot generar més negocis, més oportunitats de treball i més diners.

2. T'ajuda a mantenir contacte directe amb els líders i referents de la teva indústria i sector.

3. T'ajuda a estar en contacte amb professionals i que ells et trobin a tu.

4. El pots utilitzar com el teu currículum online i que et descobreixin per ell.

5. Tenir Linkedin és tenir el teu propi lloc web, corporativament o professionalment parlant.

6. T'ajuda a estar al dia i conèixer els moviments empresarials.

Els seus possibles desavantatges són:

1. Si algú vol difamar una altra persona, pot escriure comentaris negatius per desacreditar i aquests poden ser vistos en poc temps per moltes persones.

2. Pot donar peu al robatori d'identitat i la difamació.

3. Encara que en menor mesura que altres xarxes socials, no està exempta de spam.

4. Es poden aconseguir dades molt personals en qüestió d'ingressos i nivell socioeconòmic.

Finalment, Linkedin és per a tothom? Doncs no, i per dues raons: els perfils que es mouen a Linkedin són de titulats, de persones qualificades i/o amb una llarga experiència professional. A més, per treure-li suc, cal dedicar-li temps sense buscar resultats immediats. I amb això em refereixo a compartir informació, participar en els grups, contactar amb empreses... Si et vols registrar-te a Linkedin i un cop dins, no fer res més, serà perdre el temps.

Finalment, uns consells per començar a utilitzar-lo:

1. La fotografia que facis servir al teu perfil pot dir-ho tot sobre tu. Linkedin no és Instagram, així que abans de pujar la teva foto assegura't que compleix els patrons d'una bona foto professional.

2. Cuida les teves dades principals. Qualsevol que vulgui saber qui ets i a què et dediques consulta, com a mínim, aquesta part. Si el que llegeix li sembla interessant, seguirà.

3. La teva experiència no es limita a dades i dates. Explica també quines eren les teves responsabilitats o quins van ser alguns dels teus èxits.