Unió de Pagesos preveu una caiguda del 40% en la collita de l'oliva per la pluja

Les precipitacions durant l'època de floració han castigat amb malalties provocades per fongs

ddg unió de pagesos (up) preveu una davallada important de la collita de l'oliva per la campanya 2020-2021, després d'haver tingut una anterior campanya «excepcional» que va donar una bona collita. tot i que encara no es pot valorar els possibles dany

18.07.2020 | 01:11