Empreses de Girona busquen professionals de la fusta i comercials

Les ofertes de treball a Girona d'aquesta setmana destaquen pels llocs vacants al sector de la fusta i a l'àmbit comercial. Tot i que les principals oportunitats estan dirigides a aquests professionals, no perdis de vista les ofertes de feina actives en aquests moments i comença a treballar abans del que esperaves.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Operari / a CNC (Indústria Fusta) a Hostalric

Publicat: 2020.07.15 – 14:10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € – 20.000 € Brut / any.

A IMAN Temporing GRANOLLERS II, volem incorporar per important empresa dedicada a la fabricació de mobiliari de fusta situada a Hostalric, un / a Operari / a amb experiència en control numèric.

Funcions: alimentació de màquina, control visual de qualitat, preparació de la màquina i selecció del programa, així com realització de petits ajustos.

Què oferim?

– Contractació inicial per ETT, amb possibilitat d'incorporació a empresa (l'empresa realitza vacances d'estiu del 10 al 30 d'agost, ambdós inclosos).

– Horari: de dilluns a divendres de 6: 00-14: 00 hores.

– Incorporació immediata.

Requisits:

– Valorable formació en mecanitzats.

– Experiència mínima de 2 anys en control numèric, sobretot en la indústria de la fusta.

– Cal experiència i coneixements de CNC de 3-5 eixos.

– Vehicle propi per accedir a al lloc de treball.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a CNC (Indústria Fusta) a Hostalric

Operari / a de Seccionadora (indústria Fusta) a Hostalric

Publicat: 2020.07.15 – 13:10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € – 20.000 € Brut / any.

A IMAN Temporing GRANOLLERS II, volem incorporar per important empresa dedicada a la fabricació de mobiliari de fusta situada a Hostalric, un / a Operari / a de Seccionadora.

Què podem oferir-te ?

– Contractació inicial per ETT amb possibilitat d'incorporació a empresa (l'empresa usuària realitza vacances d'estiu del 10 al 30 d'Agost ambdós inclosos).

– Horari: de dilluns a divendres de 6: 00-14: 00 hores.

– Salari: 10,72 € / hora (1800 € / bruts) 1649 € / nets mensuals aprox.

– Incorporació immediata.

– Residència propera a Hostalric.

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

– Vehicle propi per accedir a l'empresa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a de Seccionadora (indústria Fusta) a Hostalric

GRUP CRIT ESPANYA

Grup Crit és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals. Portem més de 50 anys a Europa, detectant talent i posant-lo a disposició d'empreses de tots els sectors.

Oferim tot el catàleg de activitats de recursos humans: selecció, formació, treball temporal, externalització de serveis, consultoria de recursos humans i desenvolupament de carreres.

Els nostres consultors t'assessoraran sobre els millors passos per a continuar amb el teu desenvolupament professional.

Volem ser una peça clau per facilitar-te l'accés a les millors empreses i ofertes d'ocupació a nivell nacional.

'Treballem junts!!

Grup Crit Espanya selecciona:

COMERCIAL GIRONA

Publicat: 2020.07.16 – 18:05

– 8 vacants.

– Jornada completa.

Grup Crit selecciona per important client pertanyent a el sector de repartiment de begudes situat a Girona una posició de Comercial.

Funcions:

– Captació i gestió de nous clients.

– Realitzar les accions de màrqueting requerides.

Requisits:

– Es valorarà Titulació Acadèmica i Professional en ADE, Econòmiques.

– Es valorarà 1 any d'experiència en vendes en el mercat residencial i / o empresa.

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

Oferim:

Contracte en règim general de Representants de Comerç.

Jornada completa.

Salari fix 1000 euros + Incentius de vendes.

Ticket Restaurant i Targeta Solred.

Vehicle i telèfon d'Empresa.

Estabilitat Laboral.

Inscripcions i més informació a oferta de COMERCIAL GIRONA

