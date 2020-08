Adverteixen d'una caiguda del 50% de la producció de poma a Girona per una plaga de fongs

Unió de Pagesos (UP) ha advertit aquesta setmana de danys importants en la qualitat i en la quantitat de la producció de poma i pera d'aquest any a causa d'una plaga de fongs impossible de controlar que ha causat una afectació en les pomes d'un 50% a Girona i d'un 20% a Lleida. En un comunicat, el sindicat agrari va considerar que la producció d'aquest any acabarà sent menor de l'esperada a causa d'una plaga de fongs que no s'ha pogut controlar, tot i l'aplicació dels tractaments fitosanitaris oportuns, que se suma a les caigudes del 16% en poma i del 7% en pera que ja pronosticava el Departament d'Agricultura per les pluges i la pedregada de juny.

Les comarques de Girona són la zona més afectada en el cas de la poma, amb una pèrdua del 50% de la producció a causa de les precipitacions que van arribar a entollar el sòl durant més de 10 dies, mentre que a la zona de Lleida l'afectació és menor, d'entre el 15 i el 20%, atès que es van poder dur a terme tractaments fitosanitaris oportuns en no negar-se el terreny.

En el cas de la pera, l'afectació de les malalties ha estat menor, com en les varietats «carme» i «ercolini», que no han patit tant la plaga de fongs, encara que s'han vist igualment afectades pel clapejat, fet pel qual s'han hagut de destinar a la indústria i no als mercats sedentaris a causa del seu tancament pel confinament.

El sindicat considera que les dificultats en el control del clapejat pot ser que es deguin a una major resistència de la malaltia als productes de control, tal com alerta el Comitè d'Acció de Resistències a Fungicides.

Unió de Pagesos va demanar a Agricultura una valoració acurada de les pèrdues per garantir una fiscalitat justa als fructicultors que tributen per mòduls de l'IRPF i una línia d'ajuts per als de les zones de Girona i Lleida, perquè a la mala collita se li afegeix el sobrecost que han suposat els tractaments.