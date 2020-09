Jordà preveu que els viticultors afectats pel fong míldiu cobrin les ajudes abans d'acabar l'any

Els viticultors amb la collita malmesa pel fong míldiu cobraran les ajudes abans d'acabar l'any. Segons va explicar al consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, el departament ha treballat «incansablement» per tenir a punt les ajudes i la previsió és publicar l'ordre el 21 de setembre. Són 13 milions d'euros de fons propis que es destinaran a aquells productors amb més del 55% de la collita afectada per la plaga. Segons Jordà, no és una xifra «aleatòria» perquè la plaga, especialment virulenta aquest any, ha afectat sobretot extensions de vinya ecològica. En global, calculen que el fong míldiu ha afectat entre un 20 i un 25% de la collita d'aquest any.

La consellera es va reunir ahir amb el consell regulador de la DO Empordà al celler cooperatiu d'Espolla per analitzar la situació del sector vitivinícola. Segons va concretar, la reunió va servir per analitzar nous projectes i, també, per concretar les afectacions de la pandèmia i de la plaga del fong míldiu.

En aquest sentit, va remarcar que enguany aquest font que ataca la vinya ha causat estralls en moltes collites, sobretot en la vinya ecològica perquè no podien aplicar els tractaments per frenar-lo. De fet, el Departament ja va anunciar una partida de 13 milions d'ajuts per pal·liar les conseqüències de la plaga.

Jordà va anunciar que el Departament ja té gairebé a punt la convocatòria d'ajudes i està previst que l'ordre es publiqui el 21 de setembre. A partir d'aquí, l'objectiu és que els productors afectats cobrin les ajudes abans de finals d'any. La consellera va remarcar que el Govern ha treballat de manera «incansable», sobretot tenint en compte les circumstàncies actuals de crisi sanitària, per disposar dels ajuts el més aviat possible.

Són 13 milions de fons propis del Departament que van destinar a aquells productors amb una afectació superior al 55% en la collita. Segons Jordà, no és una xifra «aleatòria», sinó que esta dissenyada per cobrir especialment els danys a la vinya ecològica. El sector calcula que el fong ha afectat entre el 20 i el 25% de la collita d'aquest any.



El fong a la DO Empordà

A la DO Empordà, la plaga ha minvat la producció d'aquest any. Tot i aquesta davallada de la collita, la previsió és que sigui de molt bona qualitat. La verema va començar una mica abans del que és habitual i enmig de mesures contra la propagació de la covid-19. En aquest sentit, al consellera va remarcar que tant a l'Empordà com al conjunt del país, la campanya de recollida de raïm està sent «molt segura».