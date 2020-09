La banca extracomunitària va guanyar un 30% més fins al juny a Espanya

Els bancs estrangers que operen a Espanya i tenen la seva seu fora de la UE van elevar gairebé un 30% el seu benefici al país al primer semestre del 2020, fins als 2,66 milions d'euros, segons reflecteixen els estats financers que publica l'Associació Espanyola de Banca (AEB). Les sucursals d'entitats de crèdit estrangeres extracomunitàries van millorar el seu resultat en un context marcat per la crisi del coronavirus, en què els bancs espanyols van perdre 7.789 milions d'euros al semestre, llastats pels esforços en provisions i sanejaments per anticipar els efectes econòmics de la pandèmia. Els comptes de la patronal bancària recullen els resultats de tres entitats extracomunitàries l'activitat principal de les quals no és la banca comercial, sinó la de negocis: JP Morgan Chase Bank, Credit Suisse AG i Banc de la Nació Argentina. Entre les tres van guanyar 2.660 milions d'euros, davant als 2,06 milions del mateix període del 2019.

Credit Suisse va ser l'entitat que va experimentar una millora del seu resultat més pronunciada, multiplicant per 5,45 vegades el seu benefici fins al juny. L'entitat va guanyar a Espanya 2,05 milions d'euros, davant el resultat positiu de 377.000 euros del primer semestre del 2019. De la seva banda, Banc de la Nació Argentina va reduir un 23% el seu benefici.