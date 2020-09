Espanya exporta el 50% dels vehicles a França, Alemanya i el Regne Unit

França, Alemanya i el Regne Unit se situen com els principals destins dels vehicles fabricats a Espanya entre gener i juliol d'aquest any, concentrant entre els tres països més del 50% del valor de les exportacions de cotxes nacionals. Segons dades de l'Associació de Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), es van enviar a França vehicles per valor de 3.627 milions d'euros en els set primers mesos del 2020, un 9,7% menys, el que suposa el 21,4% del total de les exportacions.

Per la seva banda, Alemanya va rebre automòbils fabricats a Espanya amb un valor total de 3.593 milions, un 24,1% menys i un 21,2% de les exportacions. Així mateix, el Regne Unit va ser el tercer país que més cotxes espanyols va rebre, amb un total de 1.932 milions d'euros, un 36,4% menys, fet que suposa l'11,4% de tots els vehicles que Espanya envia a l'estranger. Per darrere a la llista de les principals destinacions dels cotxes fabricats a Espanya Itàlia (1.582 milions, -32,5%), Bèlgica (965 milions, -29,7%), Portugal (460 milions, -29,5%), Turquia (418 milions, +53,4%), Estats Units (396 milions, -11,6%), Holanda (314 milions, -33,2%) i Dinamarca (300 milions, +19,5%).

En total, el sector de l'automoció espanyol (vehicles i components) va registrar un superàvit comercial de 5.765 milions d'euros entre gener i juliol d'aquest any, un 12,5% més, després d'exportar productes per valor de 21.555 milions (-27 %) i importar per valor de 15.791 milions (-35,3%). Només al mes de juliol la indústria automobilística espanyola va obtenir un superàvit de 1.605 milions (+ 60%), ja que va exportar per 4.036 milions (-3,2%) i va importar per 2.431 (-23,3%).