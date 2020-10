La «motxilla austríaca», l'aposta del Fons per generar feina i afavorir la mobilitat laboral

L'anomenada «motxilla austríaca» consisteix en un fons individual associat a cada treballador que l'acompanya durant tota la seva vida laboral. En aquesta motxilla, l'empresa destina anualment l'equivalent a l'1,53% del salari brut anual de treballador, el que a Àustria equivaldria a 9 dies de sou a l'any. La funció de la motxilla austríaca és exercir de matalàs de seguretat per als treballadors en cas de ser acomiadats o renunciar voluntàriament a la seva feina. Actualment a Espanya un treballador que plega del seu lloc de treball per buscar-me un de nou, per formar-se o per descansar durant un temps no té dret a cap tipus de prestació.

La motxilla acompanya el treballador durant tota la seva carrera professional i es va omplint o buidant en funció dels seus llocs de treball i períodes d'atur. Un cop aquest treballador finalitza la seva carrera professional i decideix retirar-se, la motxilla austríaca passa a complementar la seva pensió de jubilació. El recent jubilat pot decidir cobrar tota la quantia de cop o anar percebent un extra cada mes fins a esgotar aquest fons.