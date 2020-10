La Cambra de Comerç de Barcelona ha actualitzat a la baixa les previsions econòmiques després de l'inici de la segona onada i les restriccions decretades pel Govern. L'ens que presideix Joan Canadell calcula que l'economia catalana caurà un 12,7% durant el 2020, i espera una recuperació parcial al llarg del 2021 (+6,7%) cosa que provocaria que, en acabar l'any, el PIB encara estaria gairebé un 7% per sota dels nivells previs a la crisi. «L'escenari més negatiu es confirma», ha assegurat el director d'Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, en una roda de premsa. Com a nota «optimista», Canadell ha destacat l'augment de l'estalvi forçat fins als 12.000 milions, una bossa de diners que pot fer de palanca per estimular el consum.

L'ens cameral constata l'«alentiment molt pronunciat» de la recuperació en marxa, «estancada des del juliol». A finals de setembre el nombre real d'assalariats –descomptant els empleats en ERTO– era un 9% inferior als ocupats l'any passat, fet representa que hi ha uns 220.000 treballadors menys que abans de l'esclat de la pandèmia. El nombre d'empreses actives es manté un 7% per sota dels nivells del 2019 i ja hi ha 18.380 empreses menys.

L'anàlisi de conjuntura que la Cambra fa un cop al mes mostra que la confiança empresarial a mitjans de setembre havia millorat, ha dit Rovira, que ha admès que aquestes expectatives positives s'han truncat amb la generalització de la segona onada i les noves restriccions a la restauració i al comerç.



Caiguda rècord del turisme

La caiguda del turisme serà «històrica» aquest any amb una caiguda «insòlita» de les arribades, despesa i ingressos del sector que ja suposen un retrocés de l'activitat de 83.961 milions d'euros del març al setembre i que arribarà als 106.000 milions a tancament d'any, segons les estimacions del lobby turístic Exceltur.

Així ho ha exposat el vicepresident d'aquesta associació, José Luis Zoreda, en una trobada amb mitjans per fer balanç sobre el fatídic estiu i les perspectives d'un quart trimestre «límit», en què es preveu una caiguda de l'activitat del 77,6% respecte a l'any anterior. Segons aquesta entitat, Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb més caiguda de l'activitat turística, d'un 74,8% anual, segons dades d'Exceltur. Balears se situa en primera posició, amb un descens del 82,6%, i Madrid ocupa el tercer lloc (- 72%).



L'FMI és poc optimista

El Fons Monetari Internacional (FMI) avisa que la segona onada de contagis de covid-19 a Europa posa «en risc» la recuperació econòmica. En l'informe sobre les perspectives econòmiques al continent, l'organisme calcula en gairebé tres bilions les pèrdues a Europa per la caiguda del PIB causada per la pandèmia i avisa que aquestes pèrdues no es recuperaran «a mitjà termini». És per aquest motiu que l'FMI reclama mantenir el suport a l'economia per «no repetir els errors de la crisi financera». «Els polítics han de fer tot el que sigui necessari per contenir la pandèmia i el seu dany econòmic», diu l'informe. En les seves previsions d'octubre, l'FMI preveu una caiguda del 7% del PIB europeu el 2020 amb Espanya com l'estat més afectat per la crisi.