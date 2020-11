Una gestora gironina lidera els rànquings de rendibilitat a Espanya aquest any

Carles Planas de Farners i Jordi Justícia van crear l'any 2013 una empresa d'assessorament financer a Girona que tenia com a clients persones amb grans patrimonis. Cinc anys després es van convertir en una gestora i van llançar els seus propis fons d'inversió. En un any complicat per a molts sectors, els vehicles d'inversió de Ginvest Asset Management, siguin fons o sicavs a les que assessoren, se situen tots en positiu i liderant els rànquings de rendibilitat a Espanya.

Quin és el secret? «Cada cert temps hi ha episodis de caigudes en els mercats financers. Nosaltres no hem tocat pràcticament res de l'estratègia que teníem els mesos de febrer-març, i avui ho hem recuperat pràcticament tot. Què passa en el sector? Que la majoria de gestors toquen, i fan molts canvis. Nosaltres tenim clara l'estratègia, la metodologia i, sobretot, som disciplinats en la seva aplicació», diu Planas de Farners.

En total, la gestora gironina gestiona uns 250 milions d'euros, dels quals uns cent corresponen als seus propis fons d'inversió, que abasten diferents tipus d'actius, zones geogràfiques i s'adrecen a derminats perfils de risc dels inversors.

A Girona, el perfil majoritari és el que Planas de Farners qualifica de «moderat», que planteja una inversió a cinc anys vista, amb un 50% de la cartera en renda variable i amb una expectativa de rendibilitat de l'Euribor més un 4,5%.

«Construir una cartera no és només comprar bons productes sinó disposar d'una bona combinació d'actius», explica el soci de Ginvest, que insisteix en el fet que no tenen conflictes d'interessos, com pot tenir la banca, a l'hora de seleccionar els actius.

Jordi Justícia i Carles Planas de Farners auguren que el sector viurà un procés de concentració de les gestores independents, i en aquest escenari volen ser un agent actiu.

«Aquest any hem obert oficina a Barcelona i tenim un equip a Bilbao on, potser, també obrirem local. Volem créixer i incorporar professionals que tinguin una visió similar a la que tenim a Ginvest. Financerament estem en una posició econòmica que ens permet afrontar inversions», destaca Planas de Farners.