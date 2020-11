Els gironins afectats per un ERTO superen els 15.000 a les portes de la desescalada

El Departament de Treball ha comptabilitzat un total de 20.782 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 145.268 treballadors des del 16 d'octubre, coincidint amb el tancament de bars i restaurants i noves restriccions al comerç per combatre la pandèmia del coronavirus.

D'aquests més de 20.700 expedients, registrats entre el 16 d'octubre i el 19 de novembre, un total de 7.788 s'han presentat adduint causes de força major; 12.515 corresponen a la nova figura «d'impediment» relacionada amb la pandèmia, i els 479 restants responen a altres causes, segons ha informat la Generalitat.

Per territoris, la província amb més afectació és Barcelona, amb 14.122 expedients i 109.776 persones en ERTO, seguida de Girona, amb 2.739 expedients i 15.191 afectats.

Tarragona suma 2.063 expedients i 12.260 persones en ERTO; Lleida 1.269 expedients i 5.966 afectats i les Terres de l'Ebre, 589 expedients i 2.075 treballadors temporalment a l'aturat.



Queixes dels economistes

D'altra banda, el Col·legi d'Economistes ha lamentat aquest divendres la «indiferència, desinformació i poca col·laboració» que reben els autònoms i les petites empreses de les administracions públiques. En un comunicat, els economistes han volgut expressar les seves «queixes i malestar» perquè l'actual situació «comporta pèrdues de temps, mal servei als clients i la sensació d'una absoluta impotència». En aquest sentit, el Col·legi ha fet arribar a les administracions la seva queixa i ha lamentat «la manca de receptivitat que es percep davant les dificultats i les deficiències del sistema, així com per la manca de solucions». Segons els economistes, cal «millorar els canals de comunicació» entre administració i empresaris.

En aquest sentit, el Col·legi proposa que els economistes assessors «siguin reconeguts i utilitzats com a nodus de la xarxa amb l'objectiu d'assegurar una línia de comunicació àgil i de resposta ràpida entre la persona professional i l'administració». Amb això, es vol «revertir l'actual funcionament amb cita prèvia» perquè hi ha terminis «excessivament llargs que solen excedir el mateix termini que l'administració posa com a resposta als requeriments».

Segons el Col·legi, doncs, els economistes assessors poden fer la «mediació» per millorar l'operativitat entre autònoms i microempreses i administració pública. Cal, remarquen, millorar les eines per «informar i interactuar» amb les empreses.

Els economistes han demanat una reunió amb el Govern per traslladar-los les seves propostes, i mesures com la de potenciar programes com el Consolida't o el Reempresa, així com crear-ne de nous per ajudar a fer anàlisis ràpids sobre la viabilitat dels negocis.

Pel que fa als ajuts que convoca el Govern, el Col·legi considera que el «pressupost ha de ser proporcional al col·lectiu que es vol ajudar, els terminis adequats per poder fer els tràmits pertinents i la infraestructura idònia per atendre la demanda».