Els accionistes de CaixaBank preveuen aprovar avui la fusió amb Bankia

CaixaBank preveu donar avui llum verda a la fusió amb Bankia en una junta general extraordinària d´accionistes històrica, ja que donarà inici al procés d´integració en aquestes dues entitats per formar el primer banc per actius a Espanya. Els accionistes de Bankia, entre ells l´Estat, amb gairebé el 62% del capital, van donar dimarts, tal com estava previst, el seu vistiplau a l´operació. L´entitat està controlada per la Fundació Bancària La Caixa, que ostenta un 40,02% del capital de l´entitat a través de Criteria.