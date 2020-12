Caducitat o consum preferent?

L´EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) ha desenvolupat una eina per ajudar els operadors d'empreses alimentàries a decidir quan aplicar la data de caducitat o la data de consum preferent dels seus productes, especialment alimentaris.

Cal recordar que «la data de caducitat en els aliments» té a veure amb la seguretat: els aliments es poden menjar fins a aquesta data, però no després, encara que es vegin bons o facin bona olor. «La data de consum preferent es refereix a la qualitat»: l´aliment és segur per menjar després d´aquesta data, però és possible que no estigui en el seu millor moment. Per exemple, el seu sabor i textura poden no ser tan bons. És important que els consumidors ho tinguem clar, ja que la Comissió Europea (CE) estima que fins al 10% dels 88 milions de tones de rebuig, malbaratament, d´aliments generats anualment a la Unió Europea (UE) està relacionat amb el marcatge de la data en els productes alimentaris. L´eina de l'EFSA està estructurada com un arbre de decisions amb una sèrie de preguntes, preguntes que els operadors d´empreses alimentàries han de respondre, per ajudar-los a decidir si es requereix una data de «caducitat» o de «consum preferent». Les preguntes van des de si els requisits de marcatge de la data per a una categoria d´aliments ja estan regulats per la legislació, si un producte se sotmet a algun tractament per eliminar riscos, si es torna a manipular abans de l'envasat, les seves característiques i condicions d´emmagatzematge.