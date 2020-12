Pimec titlla «d'abusives» les conseqüències de l'incompliment de la salvaguarda de les empreses afectades pels ERTO

La patronal Pimec considera "abusiu" i "desproporcionat" el criteri de la Direcció General de Treball (DGT) i la Direcció General de la Inspecció del Ministeri de Treball i Economia Social sobre els efectes que comporta el fet de no complir amb l'obligació de salvaguarda de l'ocupació de sis mesos de les empreses afectades pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). El criteri fixa que la pèrdua d'un sol lloc de treball comporta que s'hagi de reintegrar la totalitat de les cotitzacions a la seguretat social exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora que corresponguin, i per totes les persones a qui s'hagi aplicat l'exoneració.

Davant d'això, Pimec considera que l'afectació hauria de ser només "cas a cas", i no per la totalitat de la plantilla. Una proporcionalitat s'ha de recollir "tant en l'import a retornar, com per raó de dimensió de l'empresa".

La patronal defensa la importància de preservar els llocs de treball i, especialment, les empreses que han pogut accedir a les mesures de regulació temporal i bonificació. En aquest sentit, anuncia que inicia les accions per defensar els interessos de les "petites i mitjanes empreses de Catalunya", on es podrien perdre "molts més llocs de treball" dels que es pretenia preservar.

Així mateix, en tractar-se d'una interpretació tècnica, Pimec farà la proposta de modificació legislativa als Ministeris afectats perquè amb la "màxima urgència" i per la via d'un reial decret llei, es puguin "donar les directrius" per una interpretació raonable.