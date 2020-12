Banc Sabadell ultima el relleu de Jaume Guardiola per César González-Bueno

Banc Sabadell està preparant el relleu del seu conseller delegat, Jaume Guardiola, per César González-Bueno, actual conseller de TSB, la filial britànica del grup, i ex-primer directiu d´ING Espanya i Novagalicia. El relleu s´anunciarà aquesta mateixa setmana, dies després que fracassés la fusió amb BBVA. Banc Sabadell estaria preparant una reorganització de la seva estructura directiva després de la ruptura de les negociacions de fusió amb BBVA a causa de desacords econòmics i de la seva decisió de seguir endavant en solitari.

El banc que presideix Josep Oliu es planteja també vendre TSB i acaba de tancar un acord amb els sindicats per reduir la plantilla en 1.800 persones a través de prejubilacions i sortides voluntàries.

Guardiola va ser nomenat conseller delegat del Sabadell al setembre del 2007, i des de llavors ha format tàndem al capdavant d´aquest banc amb Josep Oliu.

Nascut a Barcelona el 1957, Guardiola atresora una important experiència bancària, ja que el 1995 va ser nomenat director general de Banca Catalana, l´any 2000 es va incorporar al BBVA per dirigir la seva filial a Puerto Rico i després va assumir la vicepresidència executiva i la gerència general del Banc Francès, a Argentina.

Després d´ocupar llocs de responsabilitat en el mexicà BBVA Bancomer i ser membre de comitè de direcció de BBVA, al desembre del 2006 va ser nomenat director general de Negoci per a Espanya i Portugal de BBVA, i Oliu el va fitxar procedent d´aquest banc per ser el primer executiu del Sabadell, cobrint així la baixa de Joan Maria Nin, que havia fitxat per la Caixa.

El seu substitut al capdavant del Sabadell seria César González-Bueno, un directiu amb àmplia experiència en el sector financer que és actualment conseller de la divisió britànica del Sabadell, TSB. González-Bueno va ser conseller delegat d´ING Espanya entre 2017 i 2019, encara que abans ja havia estat directiu de l´entitat i va llançar la marca del banc holandès al mercat espanyol a finals dels 90. També ha ocupat càrrecs de responsabilitat en altres entitats, com el de conseller delegat de Gulf Bank of Kuwait i de Novagalicia Banc.