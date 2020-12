Solució als purins?

Es comença a investigar la producció de biometà a partir de residus agrícoles. Es tracta d'un projecte europeu per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector agrícola, LIFE SMART AgroMobility (VIDA INTEL·LIGENT AgroMobilitat)), que lidera la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), es desenvoluparà a les instal·lacions de Cooperativa Copiso ubicades a Sòria.

Durarà tres anys i compta amb un pressupost de 2,29 milions d'euros, dels quals la Comissió Europea (CE) a través del programa LIFE finança el 55%. Projecte que investigarà durant els propers tres anys en la producció biometà a partir del processament de residus agrícoles per a després ser utilitzat com a combustible de vehicles agrícoles i per biofertilitzants.

El principal objectiu del projecte és demostrar la viabilitat d'un nou model de gestió d'abocaments d'origen pecuari, mitjançant el seu tractament i ús posterior, tenint en compte aspectes tècnic-econòmics i mediambientals. Està previst que es desenvolupi en una explotació d'engreix de bestiar porcí gestionada per la Cooperativa Copiso, un dels socis del consorci i estarà ubicada, com hem comentat, a Sòria. El prototip comptarà amb biotecnologia de microalgues per al procés d'upgrading i producció de biometà i comptarà amb capacitat per subministrar combustible a dos vehicles lleugers. Addicionalment i, fomentant processos basats en economia circular, s'obtindrà biofertilitzant del procés biotecnològic.