El comerç en línia ha salvat una campanya nadalenca digital

En una campanya nadalenca marcada per la incertesa de la pandèmia, amb restriccions de mobilitat i limitacions horàries i d'aforament en tot el territori nacional, el comerç en línia es presenta com el principal impulsor d'un Nadal més digital que mai. Un recent estudi de Google sobre la internacionalització virtual dels negocis explicava la realitat del comerç durant aquest Nadal: el 67% dels consumidors preveia augmentar les seves compres per internet en els pròxims mesos, coincidint precisament amb les festes.

En aquesta línia, l'empresa de serveis financers tecnològics espanyola ANEU Finance apunta que gairebé set de cada deu espanyols farà alguna de les seves compres festives de manera telemàtica, mentre que la resta de la població el farà només de manera presencial. En termes absoluts, segons un estudi elaborat per Kantar per a la plataforma de comerç electrònic eBay, cada ciutadà gastarà 240 euros en regals nadalencs, la qual cosa suposa en la pràctica un descens de 28 euros respecte a la xifra registrada fa un any. Tot i el descens en la despesa nadalenca, el nombre de regals que compraran els espanyols de manera virtual en aquests mesos superarà per primera vegada els 400 milions, 27 milions més que en el Nadal passat, segons informa la companyia d'embalatges DS Smith.

Amb l'esperança que després de l'arribada de les vacunes l'economia comenci a enlairar, la situació financera actual d'una part dels ciutadans no deixa molt de marge per a augmentar la despesa en aquestes dates.

Un informe elaborat pel banc holandès ING sobre l'impacte que ha tingut la Covid-19 en diversos aspectes de la vida dels espanyols, indica que un de cada tres ciutadans té pensat celebrar menys, o fins i tot no celebrar, les festes nadalenques amb l'objectiu principal d'estalviar. A més, el 33% afirma que haurà de recórrer als seus estalvis per a fer front a les despeses del Nadal, mentre que el 62% assenyala el seu salari com la principal font de finançament que utilitzarà per a fer les compres en aquesta època. Les retallades més importants en la despesa per part dels espanyols es produiran en les celebracions, amb un descens del 60% respecte a l'any passat, i en viatges, que caurà un 68%.

Les dades de ID Finance coincideixen amb els del banc, assenyalant que només un 26% dels espanyols qualifica com a «positiva» la seva situació financera actual.

L'auge del comerç a través d'internet i les restriccions de la pandèmia ja esmentades tindran un efecte col·lateral: la contractació durant la campanya nadalenca a Espanya, una de les més importants de l'any, patirà un descens important en comparació amb 2019.

Les previsions d'ocupació d'Adecco per a aquesta temporada nadalenca situen en 940.000 els contractes que se signaran, una xifra un 15% menor que la de fa un any, amb Catalunya i Madrid liderant la classificació autonòmica amb 162.000 i 153.000 contractacions respectivament.

Per altra banda, Randstad preveu que se signin 290.000 contractes en els sectors d'hostaleria, comerç i logística, els més demandats en aquestes dates, la qual cosa representa una contracció del 34,5% en comparació amb les dades de fa un any. Aquesta caiguda, la major des de 2008, farà que la contractació retrocedeixi a nivells de 2015.