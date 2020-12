Els experts pensen que el PIB caurà un 11,7% el 2020 i creixerà un 5,9% el 2021

Els experts, empresaris i directius del Consens Econòmic de PwC preveuen que l'economia espanyola registrarà una caiguda històrica de l'11,7% el 2020 com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 i mantenen la previsió d'un creixement del PIB del 5,9% l'any que ve, ja que situen el «punt d'inflexió» de l'economia a mitjan 2021 per l'optimisme derivat de la vacuna. A més, un 44,8% demana posposar la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Així es desprèn del Consens Econòmic corresponent al quart trimestre del 2020 que elabora PwC des de 1999 a partir d'un panell de més de 400 experts, directius i empresaris, que reflecteix que el 60,3% dels panelistes situa entre el segon i el tercer trimestre del 2021 el moment en què repuntaran la inversió i el consum com a conseqüència del desenvolupament de la vacuna i la recuperació d'una certa normalitat.

Aquesta situació de «relativa normalitat» en la mobilitat i en les restriccions serà decisiva per a l'evolució de l'activitat a l'estiu i per al creixement de l'economia en el conjunt de 2021, explica PwC. Tot i que el 92,4% experts i directius enquestats qualifica el moment actual com a «dolent o molt dolent» i el 56,8% estima que seguirà igual en el pròxim trimestre, a sis mesos vista les opinions dels panelistes mostren alguns «símptomes esperançadors de recuperació».

En concret, quan se'ls pregunta sobre l'evolució del consum de les famílies, pugen del 33% al 46,6% respecte al Consens anterior els que preveuen un augment del consum privat, i cauen del 39,5% al 17,8% els que esperen que disminueixi. També va cap a posicions més positives l'evolució de la demanda d'habitatge, ja que el 47,5% creu que romandrà estable (+15,4 punts) i cauen del 55,1% al 35,6% els que consideren que es reduirà.