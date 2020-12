La despesa turística cau quasi a la meitat al tercer trimestre perquè els catalans viatgen menys

Els residents a Catalunya van realitzar un 25,6% menys de viatges durant el tercer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, coincidint amb els mesos d'estiu, fins als 7,49 milions, segons l'Enquesta de Turisme de Residents Familitur de l'INE. Pel que fa el nombre de pernoctacions es va situar per sota els 50 milions, concretament 48,04 milions, xifra que representa un descens del 27,1%, mentre que la despresa turística es va enfonsar un 48,4%, fins als 1.928,8 milions d'euros. La despesa mitjana per persona es va situar en el 257,3 euros davant els 371 euros del tercer trimestre del 2019, és a dir, un 30,6% menys. Per persona i dia, la despesa també va retrocedir, fins als 40,1 euros, un 29,1% menys.

L'INE recorda que durant el tercer trimestre diverses comunitats autònomes van tancar zones concretes per evitar rebrots per la covid-19 i per tant va suposar restriccions en la mobilitat. Paral—lelament, a més, alguns passos estrangers van mantenir les restriccions per viatjar l'Estat i van exigir quarantenes o sol—licituds de PCR, entre d'altres. Amb tot, arreu de l'Estat, aquest context va causar una davallada del 24,5% en els viatges (46,1 milions), del 22,6% en les pernoctacions (293,2 milions) i del 44,1% en la despesa dels residents (10.783 milions d'euros).

A nivell estatal, el turisme amb destinació a l'estranger, va ser el més afectat, amb descensos del 79,3% en viatges, del 79,9% en pernoctacions i del 86,5% en despesa. Quant al mode de transport, el 88,5% dels viatges que es van fer a l'estiu van ser en vehicle propi davant el 78% del tercer trimestre del 2019, mentre que els viatges en transport aeri van retrocedir un 72,8%, en bus ho van fer en un 60,1% i en tren en un 51,4%.

Tot i les circumstàncies, Catalunya es va situar com el segon territori de l'Estat preferit per als viatges dels residents durant el tercer trimestre entre els ciutadans espanyols, amb el 13,2% del total (6,1 milions de viatges) per darrera Andalusia, que va registrar un 20,1% (9,2 milions). Per comunitats d'origen, els que van fer més viatges són els residents a la de Madrid, amb 9,4 milions i el 20,5% del total, seguida de Catalunya, amb 7,5 milions, un 16,2% del total.