El grup Inditex accelera el tancament de botigues a Girona

El grup Inditex, propietari de marques com Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear o Oisho, ha accelerat el tancament d'algunes de les seves botigues a les comarques gironines. Ho ha fet en el marc d'un pla per clausurar 79 locals d'arreu d'Espanya d'aquí al mes d'abril. Fonts de CCOO van assegurar ahir que un dels comerços damnificats serà el de Massimo Dutti de Salt, amb sis treballadors afectats. Segons La Vanguardia, la retallada també afectarà l'altra botiga del grup a Salt, i dues més a Figueres. Aquests tancaments s'afegeixen als que el grup ha dut a terme recentment al Barri Vell de Girona. El pla de reestructuració toca també altres locals a Catalunya (a Barcelona, Vic, una a l'Hospitalet de Llobregat, Viladecans i a Sabadell) i afectaran més d'un centenar d'empleats. CCOO va ressaltar que el grup emmarca els tancaments en un pla de digitalització per guanyar pes en el canal online.