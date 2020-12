El Govern congela el salari mínim i evita posar terminis a la seva revisió

El Govern va aprovar ahir la congelació del salari mínim interprofessional per al 2021, a costa de trobar un consens per revisar aquesta xifra. El Consell de Ministres va donar llum verda a una disposició addicional que publicarà presumiblement aquest dimecres el Boletín Oficial del Estado (BOE) i que prorroga l'SMI en 950 euros mensuals. El text redactat pel Ministeri de Treball argumenta la congelació, durant un període de temps indefinit, per «garantir la continuïtat dels treballs de la taula de diàleg social»; segons resa el redactat.

El salari mínim s'ha enquistat com un nou punt de diferències entre els socis del Govern de coalició (i amb matisos dins del propi PSOE). I el Ministeri de Treball, davant la falta d'entesa tant entre patronals i sindicats com en el si del mateix executiu, ha buscat temps per facilitar majors acostaments. Malgrat que l'Estatut dels Treballadors només reconeix «consulta prèvia» als agents socials, perquè competeix exclusivament a l'executiu decidir si l'SMI puja o no i quant. El principal escull no és tant la falta d'entesa entre una patronal que rebutja qualsevol increment i uns sindicats que aspiren a pujades, sinó la falta d'una posició comuna en el Consell de Ministres.

El text que serà publicat avui en el BOE addueix que el «context social i econòmic d'especial dificultat» requereix donar «continuïtat als treballs de la taula del diàleg social». No obstant això, també postil·la que això té per objectiu donar «continuïtat a la senda de creixement d'aquesta variable [salari mínim] en compliment dels compromisos assumits en l'àmbit europeu i internacional», segons resa el text.

La pròrroga del Consell de Ministres no detalla quin marge tindrà el diàleg social per a aconseguir un acord i quan l'executiu, amb entesa o sense, aplicarà el seu propi criteri. Tampoc si, en el cas que finalment s'imposés un increment, aquest seria retroactiu a l'efecte de l'1 de gener del 2021 o no.