Govern i agents socials pacten data per prorrogar els ERTOs: 31 de maig

El Govern, la patronal i els sindicats tenen bastant avançat un primer serrell de la nova pròrroga dels ERTOs de la covid: la data. L'executiu i els agents socials coincideixen que la renovació s'estengui fins al 31 de maig, segons van confirmar diverses fonts coneixedores de les converses. No obstant això, el principi d'acord no és total i ara que ja tenen tancat el «quan», falta consensuar el «què». El plantejament entre les parts és apostar per un esquema continuista, tot i que sobre la taula de diàleg social queden diverses incògnites per resoldre i que podrien complicar les negociacions. Aquestes es van iniciar ahir després de l'aturada nadalenca i el proper 31 de gener s'acaben les actuals condicions d'ajuts públics per a aquest mecanisme de protecció social, del qual depenen actualment 755.000 treballadors a tot Espanya.

La voluntat manifestada per l'executiu és tenir un acord abans del 15 de gener i la idea que han plantejat els titulars de Treball i Seguretat Social és introduir pocs canvis en l'actual sistema de protecció. La filosofia és «si no està trencat, no ho arreglis», segons la dita anglosaxona. Una continuïtat que van aplaudir els agents socials i que, en principi, hauria de facilitar les negociacions. La taula de diàleg social va reprendre amb predisposició i optimisme les negociacions per renovar l'esquema de blindatge social dels ERTOs. I de la taula ja ha sortit un primer consens. Les parts aposten per mantenir una mena de revisió trimestral de l'acord i el nou pacte, si es consuma, s'estendria una mica més i seguiria un horitzó similar a l'estat d'alarma. La renovació seria de febrer a maig.

No hi haurà un gir de 180 graus en l'esquema de protecció i les parts aposten per mantenir l'eina dels ERTOSs de suspensió per als sectors més afectats, actualment amb exoneracions d'entre el 100% i el 90%. Així com la figura dels ERTOs de limitació, per acompanyar les restriccions d'aforament decretades de manera intermitent per a negocis com bars, restaurants o comerços. Dilluns que ve està prevista una nova reunió entre les parts per avançar en l'acord.

Els agents socials veuen amb bons ulls la continuïtat de l'actual esquema d'ajudes a les empreses. «Li demano al Govern que no tregui cap conill del barret de copa» i que «prorrogui amb les condicions actuals», va manifestar ahir el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, en una trobada amb periodistes. Una línia similar a la que va manifestar CCOO després de la reunió d'ahir, que va començar a les deu del matí i es va allargar fins passada la una del migdia.

Dos focus de possibles conflictes tenen per davant els negociadors. D'una banda, la CEOE va insistir de nou en la reunió a eliminar la clàusula de salvaguarda de l'ocupació. És a dir, aquella segons la qual les empreses que han accedit a un ERTO no poden acomiadar en un període de sis mesos des que acaba el mateix. Si ho fan, han de tornar tots els ajuts públics rebuts. El manteniment d'aquestes clàusules és condició indispensable dels sindicats i el Ministeri de Treball no està receptiu a suprimir-les, segons apunten fonts del diàleg social.

L'altre focus de potencial conflicte és la quantia de les prestacions a cobrar pels treballadors afectats. Els sindicats marquen com a línia vermella que es mantingui intacte l'actual import i per a això hauran de pactar un lleu retoc. En l'última renovació, l'executiu ja va blindar que els empleats suspesos cobressin el 70% de les seves bases reguladores i va donar marge per a això durant sis mesos. És a dir, fins al març tenen aquesta quantia assegurada. Si la pròrroga dels ERTOs va més enllà de març, aquest element haurà de negociar-se si les parts pretenen evitar que aquells treballadors que encadenin més de sis mesos en ERTO passin a cobrar el 50% de la seva base reguladora.

Un altre element que defensen les centrals és el fet de prorrogar el comptador a zero en cas d'acomiadament i fer-ho el temps ?proporcional que es prorroguin els ERTOs. Actualment les prestacions en cas d'acomiadament estan assegurades durant tot el 2021.

Una novetat que les parts tenen pendent de concretar en la nova renovació dels ERTOs és la promoció de la formació dels treballadors en aquesta situació. Fonts del Ministeri de Treball van insistir que aquesta serà una de les seves prioritats.