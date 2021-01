Un total de 77 hotels van canviar de propietari durant l'any passat

Durant l'any 2020, marcat per la pandèmia de la covid-19 que ha posat en situació d'alarma el sector hoteler a Espanya, s'han realitzat operacions de compravenda d'establiments per valor de 960 milions d'euros, fet que suposa que han canviat de mans 77 actius hotelers que sumen més 6.800 habitacions i 2.000 futures habitacions en edificis, solars i projectes venuts. No obstant això, el volum d'inversió ha estat un 61% inferior al registrat el 2019 (2.500 milions) a causa de la situació provocada per la crisi sanitària i l'aturada ocasionada en els mesos de confinament, tot i que l'activitat del quart trimestre de l'any permet millorar les expectatives per al 2021, va explicar ahir la consultora immobiliària CBRE

Jorge Ruiz, responsable de la divisió hotelera de CBRE Espanya, va destacar en el seu balanç del sector que el 2020 va iniciar-se sumant un 14% més d'inversió pel que fa al 2019. No obstant això, amb l'arribada de la pandèmia, «factors diferents han provocat que la inversió total s'hagi reduït en un 61% en comparació amb el 2019».

CBRE ha assessorat en la venda de 10 hotels per un valor superior als 120 milions d'euros. Entre ells, destaquen Eden Binibeca (Menorca) i Hotel Monterrey by Pierre Vacances (Roses), Icon Valparaíso (Mallorca), el Crangrejo Rojo (Cadis) i el Diamante Suites i el Turquesa Playa Resort (Fuenteventura).