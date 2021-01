Liquats Vegetals s'alia amb l'IRTA per revaloritzar el conreu de civada per al consum humà

L'empresa Liquats Vegetals –propietària de la marca de begudes vegetals Yosoy- ha engegat un projecte per revaloritzar el cultiu de civada per al consum humà, que actualment té un caràcter residual a Catalunya. Amb l'ajuda de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de la Generalitat (IRTA), la iniciativa busca, d'una banda, veure quines zones geogràfiques són més viables per produir civada i, de l'altra, com integrar el cultiu d'una forma rendible i sostenible, tant per al pagès com per al medi ambient. La directora de compres de Liquats Vegetals, Clara Garcia, explica a l'ACN que els objectius principals del projecte són "poder obtenir la matèria primera de proximitat" i alhora ""fer un pas més en la qualitat de la civada".

La prova pilot, que es troba en una fase embrionària, ha arrencat amb l'estudi de tres camps experimentals a diferents zones de Catalunya: Taradell (Osona), Artesa de Segre (La Noguera) i Sucs (Lleida). Joan Serra, investigador de l'IRTA, relata que els assajos que s'estan fent van encaminats "a veure diferents aspectes agronòmics relacionats amb el cultiu de la civada". L'objectiu, diu, "és veure si aquests cultius són atractius pel pagès, ja sigui pel volum de producció com també perquè les pràctiques de cultiu siguin fàcils". A més, assegura l'investigador, la idea és que aquest conreu es pugui fer de manera sostenible i que l'impacte sobre el medi ambient sigui el més reduït possible.

Serra explica que a Catalunya hi ha conreu de civada però, majoritàriament, està destinat a l'alimentació del bestiar. "Per consum humà n'hi ha molt poc", explica l'investigador. Això ha fet que l'empresa Liquats Vegetals, que produeix begudes de civada, hagi decidit tirar endavant aquest projecte per evitar haver de comprar el gra fora de Catalunya. En aquests moments, l'empresa el compra, principalment, als països nòrdics i a diferents productors de l'Estat.

La directora de compres de la companyia amb seu a Viladrau explica que, si disposessin d'una producció a escala industrial a Catalunya, hi hauria diversos avantatges com ara "tenir el producte més a prop, fet que suposaria un impacte logístic menor i un contacte més directe amb els col·laboradors", detalla Garcia. A més, aquesta proximitat també comportaria una "major frescor del producte" i una reducció de costos. Garcia afirma que s'emmirallen en projectes similars que han dut a terme companyies cerveseres amb el conreu d'ordi o empreses que elaboren pasta amb el blat.

Des de Liquats expliquen que les begudes vegetals de civada que tenen al mercat a través de la marca Yosoy no contenen additius ni aromes que "puguin emmascarar petits defectes o variacions en la matèria primera" i, per això, consideren un projecte estratègic poder controlar els paràmetres que ha de complir la civada per reduir les variacions en el producte final.

Un producte que es pot "adaptar bé" a Catalunya

Els assajos que Liquats Vegetals té en marxa des de fa un any a tres diferents punts de Catalunya demostren que aquest cultiu "es pot adaptar bé" al territori català. Els primers resultats de les proves fetes a la zona de Lleida i Osona, assegura la responsable de compres de l'empresa, Sílvia Martín, són "molt positius", tot i que deixa clar que "ara caldrà veure i estudiar quines limitacions hi ha a nivell de les necessitats del cultiu".

Martín detalla que la civada és un cereal "fàcil de conrear", però apunta que un dels problemes amb què es poden trobar en zones com la comarca d'Osona és la fertilització de la terra. "La civada és un cereal que necessita pocs tractaments i poca aportació de nitrogen i a Osona hi ha una fertilització de les terres molt gran i això pot ser un punt en contra", detalla Martín. Tot i això, creu que és un aspecte que es pot tractar i consensuar amb l'agricultor.

De la seva banda, l'investigador de l'IRTA deixa clar que la civada "es podria cultivar a totes les zones cerealístiques de Catalunya", però creu que caldrà veure si "té una rendibilitat prou atractiva pel pagès".