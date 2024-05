CCOO denuncia l'extractiva Llansà SA a la Inspecció de Treball per vulnerar el dret a vaga i l'empresa ho nega

CCOO ha denunciat l'empresa extractiva Llansà SA davant la Inspecció de Treball per vulnerar el dret a vaga. El sindicat assegura que hi ha càrrecs directius que "suplanten" els treballadors durant l'aturada, que s'allargarà fins al 10 de maig, i que s'ha contractat a través d'ETT. També han denunciat incompliments de la normativa de seguretat i persecució sindical. CCOO critica que Llansà SA vol "imposar" un calendari que no respecta el conveni i ja avança que, si no rectifica, hi haurà noves aturades.

L'empresa, per la seva banda, nega que els horaris incompleixin els pactes, subratlla que tota la part de producció està aturada arran de la vaga i sosté que entra dins les tasques dels directius fer altres funcions (com carregar camions).

La vaga a la pedrera Llansà SA, d'on s'extreu feldespat per a ceràmica i pintures, va començar el 29 d'abril i s'allargarà fins aquest divendres. S'hi ha afegit el 100% de la plantilla, formada per catorze treballadors, que durant els darrers dies han fet talls intermitents a l'N-260. Asseguren que l'empresa fa un "incompliment flagrant" del calendari que es va acordar al conveni col·lectiu. Un document que les dues parts van signar a finals d'any i que va entrar en vigor a principis de març.

Per una banda, el sindicat critica que la direcció vol reduir els dies de lliure disposició a la plantilla, que surten d'haver abaixat el còmput d'hores anuals. Amb el nou conveni, en comptes de 1.800 aquest any passen a ser-ne 1.764; i a partir del gener del 2025, en seran 1.747.

CCOO critica que, en comptes de convertir aquesta bossa d'hores en dies, l'empresa vol repartir-les al llarg de la jornada laboral (fent que cada dia la plantilla surti vint minuts abans de la feina). A més, el sindicat diu que Llansà SA pretén "imposar" les vacances, situant-ne l'inici a mitjans d'agost -aquí, es treballa a l'aire lliure- i no a finals de juliol com fins ara.

El conflicte laboral, ara per ara, està del tot enquistat. De fet, CCOO ha interposat fins a quatre denúncies contra l'empresa davant la Inspecció de Treball. A la primera, el sindicat denuncia que Llansà SA ha vulnerat el dret a vaga, perquè d'ençà que va començar l'aturada, hi ha hagut càrrecs directius que han "suplantat" els treballadors carregant camions i que també s'ha contractat per ETT.

Les altres dues denúncies es refereixen a incompliments de la normativa de seguretat, perquè a l'hora de carregar els camions, qui ho feia anava sense casc ni equips de protecció. En aquest cas, CCOO ha acompanyat les denúncies amb diferents fotografies. Per últim, la quarta denúncia és per persecució sindical, perquè com assegura la secretària general del sindicat a Girona, Belén López, la seva delegada a l'empresa va patir "seguiments" i va rebre correus electrònics "amenaçadors".

López critica que Llansà SA hagi "vulnerat drets fonamentals", acusa l'empresa de mantenir "una deriva autoritària" i li reclama que compleixi el conveni. "Allò que volem és arreglar aquest conflicte; ho hem provat del dret i del revés, però de moment no hi ha manera", diu al seu torn la delegada de CCOO a l'empresa, Magdalena Albarracin. "Demanem que es respecti allò acordat al conveni, un document que va costar un any i mig de negociacions", hi afegeix.

"Volem tornar a treballar amb normalitat i en condicions, però si la situació no es redreça, el conflicte s'allargarà", afirma el secretari general de la Federació d'Indústria de CCOO, Carlos Chicano (avançant que, si divendres tot continua igual, hi haurà noves jornades de vaga).

L'empresa ho nega

Per la seva banda, Llansà SA nega que l'empresa hagi incomplert el conveni i també subratlla que, en cap cas, s'ha vulnerat el dret a vaga. El seu administrador, Xavier Puig, explica que la decisió de reduir vint minuts la jornada laboral s'ha pres amb voluntat de "facilitar la conciliació" i fer-ho compatible amb les "necessitats econòmiques i energètiques" de la pedrera.

L'administrador concreta que, fa poc, Llansà SA ha fet una inversió d'1,2 milions d'euros per instal·lar plaques fotovoltaiques a la planta, amb l'objectiu de reduir la factura energètica. "Per tant, des d'un punt de vista d'eficiència, allò que ens interessa és poder tenir el màxim nombre de jornades d'activitat al llarg de l'any", concreta Puig, en referència a la decisió de reduir horaris (i no convertir-los en dies de festa).

I aquí, l'administrador afirma que, precisament, l'article 29 del conveni col·lectiu, "que totes les parts van subscriure", recull que "establir els horaris més convenients per a l'organització del treball recau en la direcció de l'empresa". Més enllà d'això, pel que fa a les vacances, Xavier Puig explica que, ara per ara, no hi ha res tancat i que s'han traslladat fins a tres calendaris diferents a la plantilla. A més, remetent-se de nou al conveni, subratlla que un dels seus articles "recull explícitament que els 30 dies de vacances sempre es fixaran dins els mesos d'agost i de setembre equitativament".

Pel que fa a les denúncies davant la Inspecció de Treball, l'administrador de Llansà SA nega que s'hagi contractat ningú a través d'ETT. "No és cert", afirma Xavier Puig. També precisa que, d'ençà que va començar la vaga, tota la part de producció de la pedrera -on treballen els catorze empleats- està aturada i no hi ha hagut "ni un sol minut d'activitat". Sí que afirma, però, que dins les tasques dels càrrecs directius també hi entren "altres funcions", com ara les de carregar els camions si es dona el cas.

Per últim, l'administrador diu que desconeix que hi hagi hagut incompliments de la normativa de seguretat. I en referència a la denúncia per persecució sindical, explica que en cap cas hi ha hagut correus amenaçadors, sinó mails on s'expressava "descontentament" per l'incompliment d'aspectes administratius amb documentació diversa que gestionava la delegada sindical (com ara albarans o factures).